Na Partizanski cesti v Mariboru je bil dopoldne v prometni nesreči poškodovan otrok. Ko sta z mamo prečkala vozišče na prehodu za pešce, je v otroka z osebnim avtomobilom trčil 64-letni voznik. Otroku so zdravniško pomoč nudili v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer so ugotovili, da je hudo poškodovan, a ni v smrtni nevarnosti.

Mariborski operativno-komunikacijski center so o nesreči obvestili okrog 10.45. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je po doslej zbranih obvestilih voznik na kraju najprej ustavil, nato pa odpeljal naprej. Pri pregledu okolice so policisti vozilo in voznika izsledili. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola, a ta ni pokazal prisotnosti alkohola.

Policisti bodo zoper povzročitelja prometne nesreče po vseh zbranih obvestilih na okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Prav tako bo zoper njega uveden prekrškovni postopek zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ob prometni nesreči, so še sporočili.