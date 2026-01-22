Nor podvig nekdanje hrvaške predsednice: poglejte, kaj je storila na Antarktiki #video

Nekdanja predsednica Republike Hrvaške Kolinda Grabar-Kitarović se je z agencijo odpravila na Antarktiko. Za potovanje je odštela 16.990 evrov, na družbenih omrežjih pa objavila posnetek, na katerem je videti, da je z gumenjaka pogumno skočila v ledeno morje.

Kolinda Grabar-Kitarović je skupaj s popotniškim vplivnežem Kristijanom Iličićem trenutno na potovanju po Antarktiki, njena najnovejša objava pa je ponovno pritegnila veliko pozornosti javnosti. Objavila je namreč posnetek, na katerem je videti, da je z gumenjaka pogumno skočila v ledeno morje. Opravila je t. i. polarni skok.

"Kolinda Grabar-Kitarović je danes pokazala, kako je videti pravi polarni skok. Polarni skok na Antarktiki – ledeno morje, minus v kosteh in nasmeh, ki pove vse. Ni vsak dan, da skočiš v najhladnejšo vodo na svetu. To je trenutek, ki si ga bomo zapomnili za vse življenje," je zapisal vodja odprave Kristijan Iličić.

Z dvignjenimi rokami in širokim nasmehom v ledeno morje

Posnetek prikazuje Kolindo, kako z dvignjenimi rokami in širokim nasmehom skače s čolna v hladno morje, medtem ko okoli nje kraljuje ostra polarna pokrajina – sivo nebo, ledeno morje in tišina najhladnejše celine na svetu. V opisu videa je poudarila, da je to izkušnja, ki si jo bo zapomnila za vse življenje.

Medtem ko so bili številni sledilci navdušeni nad njenim pogumom in energijo, so nekateri komentatorji izrazili dvom o pristnosti posnetka in ugibali, da gre za videoposnetek, ki ga je ustvarila umetna inteligenca. Ti odzivi so še dodatno podžgali razpravo na družbenih omrežjih.

Grabar-Kitarović se je na Antarktiko odpravila v organizaciji Iličićeve agencije Nomadik Travel, za potovanje pa je morala plačati 16.990 evrov in sama kupiti letalsko vozovnico do Čila, od koder se je skupina odpravila na potovanje na Antarktiko.