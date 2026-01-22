Posebna pohvala na račun Dončića: Luka je kot motor

V noči na petek bo v ligi NBA osem tekem. Košarkarji Los Angeles Lakersov na čelu z Luko Dončićem bodo ob 4. uri zjutraj po slovenskem času gostovali pri mestnih tekmecih Los Angeles Clippersih.

V Intuit Domu, kjer bo sredi februarja na sporedu tekma All Star, bo v noči na petek na sporedu lokalni obračun med Clippersi in Lakersi. Ravno zadnje srečanje teh dveh tekmecev konec decembra je pomenilo nekakšen preobrat v formi Clippersov, ki so do takrat zbrali le šest zmag in 21 porazov, v zadnjem obdobju pa so nanizali 13 zmag in le tri poraze, s čimer so postali tudi resni kandidati za uvrstitev v končnico.

Lakersi so na drugi strani z zadnjo tekmo v Denverju začeli niz kar osmih zaporednih gostovanj, na prvem od teh so Nuggetse ugnali s 115:107, skupno pa je bila to njihova druga zaporedna zmaga. Pod trojni dvojček se je podpisal Luka Dončić, ki je bil najbolj učinkovit igralec srečanja, ki so ga Jezerniki dobili po preobratu. "Luka je kot motor, z njim ne moreš ugasniti na pol poti. Ko je enkrat motor vžgan, je v načinu za uničenje tekmeca. Na meni kot trenerju je, da potem zagotovim, da se v to vključijo tudi drugi, in tudi na njem je, da na igrišču to zagotovi. Mislim, da je v zadnjih nekaj tednih opravil fenomenalno delo," je po zadnjem srečanju dejal trener JJ Redick.

Lakersi so nazadnje ugnali Denver. Foto: Reuters

Tudi tokrat Lakersi, ki so s Clippersi v tej sezoni odigrali dve tekmi in dobili eno, ne bodo mogli računati na Adouja Thiera in Austina Reavesa, ki naj bi se na parket vrnil enkrat v trenutnem nizu gostujočih tekem. Do zdaj je izpustil že 13 zaporednih tekem. Pod vprašajem je nastop Deandreja Aytona, ki je na zadnji tekmi zaradi udarca v oko srečanje končal po prvem polčasu. Pri domačih bodo manjkali Derrick Jones Jr. in Bogdan Bogdanović, medtem ko je sezono že sklenil Bradley Beal. Pod vprašajem je nastop Kawhija Leonarda, ki je izpustil tudi zadnje srečanje, ki so ga Clippersi izgubili na gostovanju pri Chicago Bullsih.

Liga NBA, 22. januar

Lestvici

