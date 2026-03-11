Darko Jorgić izpadel tudi v prvem krogu v Chongqingu

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izpadel v prvem krogu turnirja serije WTT champions v kitajskem Chongqingu. Premagal ga je 20-letni Avstralec Nicholas Lum s 3:0 v nizih.

Jorgić, 16. igralec lestvice WTT, je še drugič izgubil že v prvem krogu, potem ko se je pred dnevi spotaknil tudi ob prvi oviri turnirja grand smash v Singapurju.

Tokrat je 27-letni Hrastničan dobro začel dvoboj, povedel s 6:2, nato pa se je Lum vrnil in prvi niz dobil z 11:8. V drugem je po izenačenju na 7:7 Avstralec dobil štiri od naslednjih petih točk.

V tretjem je Jorgić že vodil z 9:5, a znova ni našel igre, s katero bi se dokopal do osvojitve vsaj enega niza. Izgubil je štiri zaporedne točke, imel pri 10:9 še zaključno žogico, a tudi to zapravil in proti 42. igralcu sveta izgubil z 10:12.

V drugem krogu Luma čaka sedmi nosilec Japonec Sora Matsushima, ki je že dan prej s 3:1 v nizih je ugnal Američana Kanaka Jhaja.

Prvi nosilec turnirja z nagradnim skladom 688.000 evrov je Kitajec Wang Chuqin, drugi Šved Truls Möregardh, tretji pa Brazilec Hugo Calderano.

