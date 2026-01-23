Mitsubishi je v Slovenijo pripeljal model grandis - ta ni več enoprostorec kot nekoč, ampak kompaktni križanec na Renaultovi tehnični zasnovi.

Mitubishi grandis nekoč ... Foto: Mitsubishi Za Mitsubishi je to tretji model, ki prihaja prek sodelovanja z Renaultom. Po coltu (clio) in ASX (captur) so zdaj v Slovenijo pripeljali še grandisa. Mitsubishi s tem obuja nekdanje avtomobilsko ime, le da to ni več velik enoprostorec kot nekoč.

Foto: Gregor Pavšič

Ima nekaj svojih posebnosti, tehnično pa je klon renaulta symbioz

Novi grandis je tehnično soroden z Renaultovim križancem symbioz. Grandisov avtomobilski klon ima nekaj svojih posebnosti (sprednje luči kot ASX, drugačne zadnje luči in zadnja vrata), trgovci pa kot prednost pred symbiozom izpostavljajo nekaj več opreme v začetni različici, daljšo garancijo (8 let) in nekaj cenejše servisiranje.

Pri Mitsubishiju pravijo, da tovrstno kloniranje njihove sicer dokaj majhne, a zveste baze strank, ne moti. Celo več, z novimi modeli so uspeli pridobiti tudi zanje nekaj novih kupcev.

Dolg je 4,4 metra, pomembna je prostorska prilagodljivost notranjosti

Grandis je dolg 4,41 metra, širok je 1,79 metra, medosje pa znaša 2,63 metra. Zadnja klop ima 16 centimetrov vzdolžnega pomika, kar omogoča večjo prilagodljivost razpoložljivega prostora. Prtljažnik ima osnovno prostornino 434 litrov oziroma 576 litrov ob odstranjeni polici, s pomikom klopi pa se osnovna prostornina poveča do 708 litrov.

Pri pogonu je mogoče izbirati med blagohibridnim 1,3-litrskim bencinskim motorjem (103 kW), ki prihaja v kombinaciji z ročnim šeststopenjskim ali sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom DCT, ali samopolninim hibridom. Tu gre ta kombinacijo 1,8-litrskega bencinskega motorja s sistemsko močjo 118 kW (bencinski 80, električni 36 kW).

Spodobno opremljen z avtomatikom za okrog 30 tisočakov

Začetna cena grandisa v Sloveniji bo brez upoštevanja popustov nekaj manj kot 27 tisoč evrov. Samodejni menjalnik stane dodatna dva tisočaka, cene hibridne različice pa se začnejo pri 33 tisoč evrih. Pri izbiri blagega hibrida, samodejnega menjalnika in srednjega paketa opreme je cena brez popustov natanko 30 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič