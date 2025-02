Foto: Mitsubishi Mitsubishi bo po letih stagnacije spet povečal svojo prisotnost na evropskem trgu. To je napovedal že povratek outlanderja, ob tem pa bodo Japonci letos v Evropi predstavili še dva srednje velika športna terenca v segmentu C. Prvi se bo imenoval grandis, so sporočili iz Mitsubishija. Avtomobil bo namenjen predvsem družinam, ki želijo prostorno in vsestransko vozilo. Vse podrobnosti še niso razkrite. Znano je, da bo v grandisa vgrajen Googlov operacijski sistem in da ga bosta poganjala dva tipa hibridnega pogona (blagi in polni samopolnilni).

Evropsko premiero bo Mitsubishi za grandisa izpeljal julija, na slovenskih cestah pa ga pričakujemo proti koncu leta.

Poleg grandisa bodo letos predstavili še električni športni terenec v istem velikostnem razredu, njegovo ime pa za zdaj še ni znano.

Še nekaj o grandisu – Mitsubishi je to ime že uporabljal pred dobrimi 20 leti. To je bil namreč sedemsedežni enoprostorec, ki so ga izdelovali med letoma 2003 in 2011. Za pogon 4,7 metra dolgega vozila sta skrbela 2,4-litrski bencinski štirivaljnik in Volkswagnov dvolitrski turbodizelski motor.

Mitsubishi grandis nekoč:

Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi