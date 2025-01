Domneva in vprašanje, zakaj bi potrebovali v Mitsubishijev logotip preoblečenega renaulta, se na primeru ASX hitro pokažeta kot nepotrebna. Japonski captur ima za Mitsubishi nedvomno pomembno vlogo.

Foto: Gregor Pavšič Mitsubishi je bil že na robu izhoda iz Evrope, toda obujanje modelov colt in ASX prek povezave z Renaultom je znamki (poleg vrnjenega outlanderja) dalo nov zagon. Mitsubishi je nišna znamka, ki pa ima svoj stabilen krog (nekoliko starejših) lastnikov in s preoblečenimi renaulti so dobili pomemben avtomobil v prodajno ključnem segmentu. Vsakršna primerjava ASX z renaultom capturjem zato ni zares pomembna, saj oba avtomobila nagovarjata povsem drug krog kupcev. Po prenovi pa ima ASX v primerjavi s francoskim izvirnikom vseeno nekaj posebnosti in tudi prednosti.

Palec gor: prepoznaven sprednji del, ugodni lastniški stroški, temelji enega najbolj prodajanih avtomobilov v segmentu

prepoznaven sprednji del, ugodni lastniški stroški, temelji enega najbolj prodajanih avtomobilov v segmentu Palec dol: večinoma Renaultova in ne Mitsubishijeva tehnologija

Foto: Gregor Pavšič

Zelo pomemben model za Mitsubishi ima zato tudi jasen smisel

Marsikdo je zavihal nos, ko je Mitsubishi pokazal za Evropo obujena modela colt in nato še ASX. Jasno je bilo, da sta to v japonske barve preoblečena sorodna Renaultova modela in da pri Mitsubishiju zanju niso pripravili pomembnejših dodelav.

Še bolj kot colt je bil pomemben ASX, sicer v preteklosti že znani samostojni model Mitsubishija, s katerim so se vrnili v avtomobilsko najpomembnejši razred v Evropi. Pridobili so nekaj več prodajnega potenciala, predvsem pa svojim zvestim strankam ponudili rešitev in preprečili beg h konkurenci. Za Mitsubishi v Evropi šteje vsak kupec, prav njihova baza pa je eden najpomembnejših stebrov sicer dokaj nišne znamke.

Foto: Gregor Pavšič

Pravo moč pa je ASX dobil zdaj s prenovo, ko so avtomobil od sorodnega capturja vendarle bolj ločili. Tehnično ni večjih razlik in tudi od zadaj sta si podobna, novost pri ASX pa je zanimiva, agresivna in skladno z Mitsubishijevo tradicijo tudi nekoliko igriva sprednja maska pred motorjem.

ASX je vpadljiv in moderen križanec, ki bo najprej nagovarjal stranke Mitsubishija, toda prav zaradi svoje posebnosti bi lahko prepričal tudi koga drugega.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

ASX je presenetil tudi na lanskem primerjanem testu PRIMA, ko se je zaradi svoje konkurenčnosti v večini ocenjevalnih sklopov uvrstil v sam vrh tega razreda. Izstopal je pri ugodnih lastniških stroških (servisi), pa tudi na področju infozabavnega vmesnika in varnostnih sistemov.

Vmesnik je Googlov, kakršne že dobro poznamo v renaultih, in rešitev je zelo dobra. Prepričljivo deluje tako samostojno, saj omogoča nalaganje zunanjih aplikacij, tudi prek vmesnikov Car Play in Android Auto.

Pohvaliti velja položaj za volanom, enako ergonomijo vozniškega prostora in kljub digitalizaciji še naprej zadovoljivo število klasičnih fizičnih gumbov. Vmesnik pozna slovenščino, s kombinacijo digitalnega in analognega pa bo ASX po meri povprečnih kupcev takih avtomobilov. Na voljo je precej opreme, tudi prostoročno polnjenje telefona in 360-stopinjska kamera.

Foto: Gregor Pavšič

Zadnja klop je vzdolžno premična, kar je vedno lahko dobrodošlo pri prilagajanju notranjosti. Prtljažnik je mogoče povečati z 484 na 616 litrov, s podiranjem naslonjal pa še do 1.458 litrov.

Ob podaljšanjem prtljažniku bo nato sicer zmanjkalo prostora za noge potnikov zadaj, a to rešitev navadno uporabljamo takrat, ko zadaj pač ne sedi nihče. Glede zadnje klopi le opomba, da ni tako široka kot pri nekaterih drugih tekmecih, a razlike vendarle niso izrazite.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pri pogonu ima ASX le bencinske motorje. To je najprej klasični bencinski motor (1.0, 67 kW), blago hibridni pogon pa prinaša 1,3-litrski trivaljni motor z močjo 103 kilovatov. Pri sedemstopenjskem menjalniku, ki je bil tudi del testnega avtomobila, je moč 116 kilovatov oziroma skoraj 160 konjev.

Blago hibridni pogon je dober, zanimiv in tudi zmerno varčen za tak tip pogona. Poraba dobrih šest litrov je realna, za realno porabo pod šestimi litri pa bi bilo treba že uporabiti samopolnilni hibrid. Sedemstopenjski menjalnik se dobro ujame z motorjem in naravo ASX, ki ga bo večina vozila povprečno hitro, le redko pa zares dinamično. Športnik namreč tale ASX, kljub znaku Mitsubishija – pred slabimi 30 leti so osvojili štiri naslove svetovnega prvaka v reliju med vozniki – seveda ni.

Vožnja je kljub temu zabavna, avtomobil je dovolj okreten in tudi udobje je pravšnje. Zanimiva pa je lahko dilema, ali pri blagem hibridu izbrati ročni menjalnik. Razlika med obema je 1.600 evrov, kar v prid samodejnega ni veliko, toda tudi ročni deluje zelo dobro, je dovolj natančen in avtomobilu, kot je ASX, vdahne še nekaj Mitsubishijeve igrivosti.

Povsem solidno opremljen avtomobil (srednji paket opreme) bo brez upoštevanih popustov stal od približno 26 do slabih 28 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič