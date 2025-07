Lynk&Co 02: Drzen kitajski videz, cena lahko tudi pod 30 tisočaki: kaj zmore tak avto?

Kitajski električni avtomobil nenavadnega imena, ki lahko z izkoristkom finančnih ugodnosti stane pod 30 tisoč evri, ima pa tudi do 400 kilometrov realnega dosega. Kaj tak avtomobil pomeni za razmere na trgu in ali je tam za tovrstna vozila, ki potrebujejo dovolj prepoznavnosti, vse več prostora?

To je zanimivo oblikovan in izdelan kitajski avtomobil znamke nenavadnega imena, ki sodi pod okrilje uveljavljenega Geelyja. Avtomobil s preprosto oznako O2 prinaša prostoren 4,4-metrski električni avtomobil, ki kljub relativno majhni bateriji zagotavlja lep doseg in tudi spodobno nizko porabo. Kitajski električni avtomobil lahko z nekaj iznadljivosti stane občutno pod 30 tisočaki, ni pa to nujno. Nekaj najresnejših pripomb bo mogoče odpraviti že s programsko nadgradnjo, kljub izstopajočemu videzu pa 02 čaka na trgu natrpan razred tako hibridnih kot tudi električnih tekmecev.

Palec gor: prepoznavna oblika, prostornost, poraba in doseg, možnost 22-kilovatnega polnilca AC

prepoznavna oblika, prostornost, poraba in doseg, možnost 22-kilovatnega polnilca AC Palec dol: informacijska podpora električnemu pogonu, agresivni asistenčni sistem "lane assist", stikala na volanu

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Lynk&Co je v Slovenijo najprej pripeljal priključnega hibrida in zdaj še prvo električno vozilo. Čeprav je to znamka nenavadnega imena, je veliko bolj znano njeno ozadje. Lastnik je kitajski Geely, med drugim lastnik tako Volva kot še nekaj drugih zagonskih kitajskih znamk električnih avtomobilov. Omenimo le (Volvov) Polestar in Zeekr, Lynk&Co pa je še ena teh, ki preizkuša uspeh na natrpanem trgu novoenergijskih vozil (električni avtomobili, priključni hibridi).

Foto: Gregor Pavšič

Če kaj, potem lynk&co ni generično oblikovan avtomobil, ki bi imel na cesti težavo z izstopanjem in prepoznavnostjo – to smo nazadnje ob prvem preizkusu zapisali za sorodnega geelyja EX5. Oblikovalsko po hibridu 01 izstopa tudi električni 02, kar še posebej velja za zasnovo sprednjega dela, zanimive žaromete, skrite kljuke vrat in tudi moderen zadek.

Avtomobil je dolg 4,46 metra, širok je 1,84 metra, medosna razdalja pa meri 2,75 metra. Kljub umeščenosti v kompakten razred nudi sorazmerno veliko prostora, še posebej na zadnji klopi, pa tudi prtljažnik je prostorsko solidno izkoriščen. Notranjost ni tradicionalna, dejansko je vse prej kot to. Zasnova je povsem digitalna in skrajno minimalistična, saj fizičnih stikal praktično ni (razen zakonsko obveznega vklopa vseh štirih smernikov) in to poleg prečiščenosti vendarle prinaša tudi nekaj motečih dejavnikov.

Video – Prikaz 360-stopinjske kamere, ki je doplačljiva

Foto: Gregor Pavšič

Naprej pozitivni elementi – zanimiv je volanski obroč, sedeži so elektronsko nastavljivi, precej je odlagalnih površin. Nekaj je tudi trših materialov, cenen vtis daje sicer praktično zložljivo pokrivalo odlagališča med sprednjima sedežema. Osrednji zaslon je velik in dobro odziven; ima tudi vmesnika Car Play in Android Auto, med integriranimi aplikacijami je tudi že Spotify.

Zelo pozitivno preseneča možnost nastavitve klimatske naprave, da ta daljši čas ohranja nastavljeno temperaturo (odlično, če smo dalj časa v parkiranem vozilu), ima tudi program ohranjanja temperature za domače živali. Podobno rešitev poznamo v teslah in je lahko zelo uporabna.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Želeli pa bi si večjo prilagodljivost zračenja (dotoka zraka iz zračnikov ni mogoče usmerjati levo-desno) in vsaj vrtljivo stikalo za nastavljanje jakosti zvočnikov. To je sicer mogoče narediti prek volanskega stikala, ki pa je nekoliko nerodno in z negibljivimi tipkami bi bila rešitev boljša. Spredaj je le en priključek USB-C (zadaj sta dva), kar kljub možnosti brezžičnega polnjenja (doplačljivo) ni dovolj.

Foto: Gregor Pavšič Še najbolj moteč dejavnik je informacijska podpora, ki jo bodo sicer s programsko opremo lahko odpravili. Zdi se kar neverjetno, da namensko izdelani električni avtomobil na merilnikih ne kaže stanja baterije v odstotkih, temveč le v precej manj zanesljivi oceni preostalega dosega.

Medtem ko ta podatek manjka, merilniki istočasno na treh mestih kažejo trenutno hitrost vožnje.

Baterijski podatek v odstotkih je na voljo v podmeniju na osrednjem zaslonu. Med polnjenjem manjka podatek o moči polnjenja v kilovatih, saj enota kilometri dosega/minuto ne pove prav veliko. Podobno napako je pred leti naredil Volkswagen, a jo je pozneje z nadgradnjo kmalu odpravil. Prav gotovo bo moral podobno narediti tudi Lynk&Co.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pogon kitajskega avtomobila je dober. Zanj skrbi elektromotor z močjo 200 kilovatov (272 "konjev") in 323 njutonmetrov navora, ki se prenaša na zadnji par koles. Moči je zanesljivo dovolj in izbira programa "sport" nima pravega smisla. Pospešek do sto kilometrov na uro je 5,5 sekunde, najvišja hitrost 180 kilometrov na uro. Prožnost motorja postavlja model 02 med tiste bolj poskočne v tem cenovnem razredu.

Foto: Gregor Pavšič

Kljub kitajskim koreninam baterija ni tipa LFP, temveč NMC – njena kapaciteta je 66 kilovatnih ur (kWh). To je nekako srednje pričakovana vrednost za tak avtomobil in tisto, kar lahko pričakujemo v cenovnem rangu med 30 in 40 tisoč evri (brez popustov in subvencij).

Glede na vozno izkušnjo je baterija dovolj velika za povsem spodobne dosege, ki so še posebej poleti v rangu dovolj sprejemljivega. Kombinirana poraba na testu je bila med 17 in 18 kWh na sto kilometrov, na podeželju je padla pod 15 kWh. To pomeni realen doseg vsaj okrog 350 kilometrov, z nekaj pazljivosti pa tudi 400 kilometrov. Podatki seveda veljajo za poletje, pozimi bodo slabši – predvidoma za vsaj 20 ali 30 odstotkov.

Konkretni primer - za avtocestno vožnjo iz Vrhnike do Izole in nazaj je avtomobil potreboval pol baterije. Hitrost je bila okrog 130 kilometrov na uro.

Največja moč polnjenja pri enosmernem toku DC je do 150 kilovatov. Pri 50-odstotni napolnjenosti je bila moč še nad sto kilovati, v tem srednjem delu napolnjenosti baterije pa smo v 17 minutah v baterijo spraznili za slabih 20 kWh elektrike – torej nekaj več kot sto kilometrov dosega. Če bi bila baterija še bolj prazna, bi bil izkoristek še boljši. Polnilna izkušnja je torej zadovoljivo dobra, kar dopolnjuje že omenjeni realni doseg avtomobila.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Izkušnja vožnje? Udobje vožnje je dobro, ni pa zares navdušujoče. Volan je mehak in nudi malo povratnih informacij, sedenje zadaj je za odrasle potnike manj prijetno – položaj nog je dokaj visok. To je rak rana številnih podobno velikih električnih avtomobilov, ne pa seveda vseh. Pri vsakodnevnih vožnjah, še posebej po avtocesti, se je 02 izkazal za prijetnega sopotnika.

Toda treba je izklopiti sistem za ohranjanje vozila znotraj prometnega pasu, ki deluje kar preveč agresivno za sproščeno vožnjo. Za izklop je treba opraviti vsaj pet ali šest klikov po zaslonu, zato si z eno naslednjih nadgradenj seveda želimo možnost hitrejšega izklopa tega asistenčnega sistema.

Foto: Gregor Pavšič

Lynk&Co 02 je na voljo v dveh paketih opreme, ki pa se cenovno razlikujeta za opaznih pet tisočakov. Če osnovnemu paketu odštejemo popust trgovcev, lahko cena pade pod mejo 35 tisoč evrov in tako je za avtomobil mogoče dobiti višjo subvencijo. Tehnično sta si oba avtomobila enaka.

Višji paket opreme nima prav veliko zares nujnih dodatkov, ki bi odtehtali višje plačilo za avtomobil in istočasno še nižjo subvencijo. Med temi dodatki so na primer 360-stopinjska kamera, toplotna črpalka in resda tudi večkrat pohvaljen 22-kilovatni polnilec AC – sodeč po naših izkušnjah pa je kar precej javnih polnilnic omejenih na moč 11 kilovatov, tako da vgrajenega polnilca niti ni mogoče izkoristiti.

Foto: Gregor Pavšič

V prvi vrsti vsi bencinsko in hibridno gnani avtomobili cenovnega razreda pod 30 tisoč evri, kamor 02 lahko sodi po odbitku subvencije. Med električnimi avtomobili v tem cenovnem razredu izstopa cupra born, prav tako tudi manjša (a vseeno prostorna) ford puma, enako tudi vstopna različica kie EV3. Med kitajskimi avtomobili izpostavljamo nekaj manjši MG 4 in leapmotor C10.

Konkurenčnih avtomobilov pa je še precej več, saj je meja 35 tisočakov trenutno v Sloveniji zelo vabljiva tudi za proizvajalce nekaj večjih vozil. Zaradi natrpanosti na trgu sta zato pomembna tudi prepoznavnost blagovnih znamk avtomobilov in trud trgovcev – še posebej novodobnih znamk, ki jih marsikateri mimoidoči tudi izgovori težko.