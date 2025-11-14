Kitajske oblasti predlagajo, da električni avtomobili v osnovni nastavitvi ne bi imeli pospešek do sto kilometrov na uro v manj kot petih sekundah.

Kitajski vladni organi za prometno varnost so pripravili osnutek predlogov, s katerimi želijo izboljšati varnost novih avtomobilov. Predlogi so usmerjeni predvsem v nove električne in hibridne avtomobile.

Med najbolj zanimivimi je predlog omejitve pospeška v električnih vozilih. Do sto kilometrov na uro naj avtomobil ne bi pospešil v manj kot petih sekundah. To sicer velja le za osnovno nastavitev ob zagonu avtomobila. Voznik bi še vedno imel možnost, da z vklopom dodatnega programa aktivira dodatno moč in hitrejše pospeševanje.

Pospeški najzmogljivejših električnih avtomobilov se zlahka spustijo pod mejo treh sekund.

Širok nabor predlaganih varnostnih izboljšav

Predlogi so namreč usmerjeni predvsem k onemogočanju nenadzorovanih in naključnih pospeškov manj izkušenih voznikov. Avtomobili naj bi dobili tudi nadzorni sistem, ki bi ob pretiranem pospešeku (25 km/h v manj kot 150 milisekundah) zaznal nevarnost in samodejno izključil pogon vozila.

Nujni bodo očitno postali tudi sistemi za termalni nadzor baterij. Potniki bodo morali imeti možnost izstopa iz vozila vsaj skozi dvoje ločenih vrat (prtljažna niso všteta), vrata pa bodo morala imeti tudi možnost mehanskih kljuk.