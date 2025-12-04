Šeškovim soigralcem kazalo imenitno, nato pa jim ni bilo več do smeha

Manchester City je v 14. krogu na gostovanju pri Fulhamu zmagal s 5:4. Jaka Bijol je z Leedsom premagal Chelsea s 3:1. Slovenski branilec je dosegel prvi gol na tekmi. Vodilni Arsenal je z 2:0 premagal Brentford, Liverpool je s Sunderlandom igral neodločeno 1:1, podobno pa se je razpletlo zadnje srečanje kroga med Manchester Unitedom in West Hamom. Benjamin Šeško zaradi poškodbe ni kandidiral za srečanje.

Četrtek, 4. december:

Manchester United je v zadnji tekmi 14. kroga na Old Traffordu remiziral z West Hamom (1:1). Dolgo časa je kazalo, da bo zmagal. Če bi se to uresničilo, bi se na lestvici povzpel na peto mesto, tako pa je zdaj osmi.

Diogo Dalot je popeljal Manchester United v vodstvo proti West Hamu v 58. minuti. Foto: Reuters

V povprečni nogometni predstavi, v kateri so imeli domači terensko premoč, a stihijsko napadali, priložnosti ni bilo veliko. Nekaj več so jih imeli rdeči vragi, ki so v 58. minuti tudi povedli. Casemiro je streljal od daleč, žoga se je odbila od enega gostujočega branilca in srečno prišla direktno v noge Diogu Dalotu, ki jo je poslal v mrežo.

Gosti so izenačili v 83. minuti, ko je bil po kotu v kazenskem prostoru najvišji Jarrod Bowen, daleč najbolj razpoložen nogometaš na igrišču, ki je nekajkrat dobro premešal domačo obrambo. Njegov strel z glavo je na golovi črti odbil Noussair Mazraoui, a le do Soungoutouja Magasse, ta pa je priložnost znal izkoristiti.

V 83. minuti je rezultat na Old Traffordu izenačil Soungoutou Magassa. Foto: Reuters

V napad rdečih vragov se je vrnil Brazilec Matheus Cunha, slovenski reprezentant Benjamin Šeško pa bo moral na kaj takšnega še počakati. Poškodba kolena še ni odpravljena, po zadnjih ocenah nekaterih otoških medijev bi se lahko vrnil na igrišče 15. decembra proti Bournemouthu. To bi zelo pomagalo trenerju Rubenu Amorimu, ki bo čez nekaj tednov izgubil kar nekaj pomembnih afriških varovancev, med njimi tudi prvega strelca Bryana Mbeuma.

Strelski prvenec Bijola na Otoku

Jaka Bijol se je z zadetkom v mreži Chelseaja pridružil Robertu Korenu, Jonu Gorencu Stankoviću in Benjaminu Šešku kot četrti Slovenec z golom v angleški premier ligi. Po kotu se je slovenski branilec izmuznil svojemu čuvaju, visoko skočil in premagal vratarja Roberta Sancheza. Svoj prvi gol v Angliji je za 2:0 dosegel tui Japonec Ao Tanaka. Pedro Neto je v 50. minuti izid znižal, zmago Leedsa pa je potrdil Dominic Calvert-Lewin.

Kako veseli so bili soigralci za Jako Bijola in njegov prvi gol v angleški ligi. Foto: Reuters

Chelsea je po porazu padel na četrto mesto, prehitela ga je Aston Villa, ki je v obračunu z vrha lestvice na tekmi s kar sedmimi goli v gosteh ugnala Brighton. Domači so vodili z 2:0, gosti so z dvema goloma Ollia Watkinsa najprej izenačili na 2:2, v drugem delu pa povedli s 4:2. Brightonu je do konca tekme še uspelo znižati zaostanek, izenačiti pa ne.

Vodilni Arsenal je dosegel novo zmago, z 2:0 je ugnal Brentford. Mikel Marino ga je z glavo v 11. minuti povedel v vodstvo, v sodnikovem dodatku drugega dela je končni izid postavil Bukayo Saka. Še naprej pa ne prepričuje Liverpool, ki na domačem terenu ni zmogel premagati Sunderlanda. Bil je celo na robu poraza, v 81. minuti ga je z izenačujočim golom rešil Florian Wirtz.

Manchester City vodil s 5:1, a trepetal za zmago

Manchester City je vodil že s 5:1, nakar se je tekma začela zapletati. Foto: Reuters Manchester City je gostoval v Londonu pri Fulhamu. Statistika je bila njegova zaveznica, saj je proti Fulhamu nazadnje izgubil leta 2009, a je lahko varovance Josepa Guardiole skrbel skromen izkupiček na gostovanjih v tej sezoni. Izgubili so namreč pri Brightonu, Astonu Villi in Newcastlu. Nazadnje so v gosteh zmagali oktobra. Zdaj jim je le uspelo. Kazalo je, da jim bo z lahkoto, saj so v 54. minuti vodili že s 5:1. Sevea je zabil tudi Erling Haaland, a le enkrat. Dva gola je dal Phil Foden. A so sledile črne minute in Fulham je znižal na 4:5. Dvakrat je zadel Samuel Chukwueze. Do konca se rezultat vendarle ni več spremenil.

Dvoboj Newcastla in Tottenhama se je končal z 2:2. Bruno Guimaraes je domače popeljal v vodstvo v 71. minuti, sedem minut pozneje je izenačil Cristian Romero, Anthony Gordon pa je v 86. minuti z bele pike zadel za 2:1. Ko je že kazalo na slavje domačih, pa je v 95. minuti znova udaril Romero in s škarjicami poskrbel za 2:2.

Angleško prvenstvo, 14. krog:

Torek, 2. december:

Sreda, 3. december:

Četrtek, 4. december:

Lestvica: