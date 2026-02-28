Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

alpsko smučanje Garmisch-Partenkirchen smuk Martin Čater Miha Hrobat

Alpsko smučanje, Garmisch-Partenkirchen, smuk (m)

Lahko Martin Čater ponovi predstavo s treninga?

Martin Čater, Bormio, ZPI 2026 | Martin Čater je na prvem uradnem treningu postavil drugi najhitrejši čas. Lahko to ponovi na tekmi? | Foto Reuters

Martin Čater je na prvem uradnem treningu postavil drugi najhitrejši čas. Lahko to ponovi na tekmi?

Foto: Reuters

Alpski smučarji hitrih disciplin so zbrani v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji, kjer je v soboto na sporedu smukaška preizkušnja za svetovni pokal. Tekmo bo odprl Američan Bryce Bennett, na štartni listi pa sta tudi dva Slovenca. Miha Hrobat začenja kot 18., Martin Čater, ki je na prvem uradnem treningu postavil drugi čas, pa se bo na progo podal med zadnjimi, kot 42. Tekma se bo začela ob 11.15.

Elian Lehto
Sportal Najnovejše informacije glede zdravstvenega stanja finskega smučarja

Na štartni listi sedmega smuka za svetovni pokal (do konca sezone sta še dve smukaški preizkušnji) je 53 smučarjev.

Vodilni v skupnem seštevku smuka Marco Odermatt ima štartno številko deset, njegov rojak, olimpijski prvak Franjo Von Allmen, pa bo nastopil s številko 15. Zmagovalec Kitzbühla in olimpijski podprvak v kraljevski disciplini Giovanni Franzoni ima štartno številko 13, njegov rojak Mattia Casse, najhitrejši na petkovem uradnem treningu, pa bo nastopil kot sedmi.

Najboljši slovenski smukač Miha Hrobat se bo iz štartne hišice pognal kot 18., Martin Čater pa ima številko 42.

Alpsko smučanje, Garmisch-Partenkirchen, smuk (m), štartna lista:

1. Bryce Bennett (ZDA)
2. Justin Murisier (Švi)
3. Stefan Rogentin (Švi)
4. James Crawford (Kan)
5. Daniel Hemetsberger (Avt)
6. Florian Schieder (Ita)
7. Mattia Casse (Ita)
8. Dominik Paris (Ita)
9. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)
10. Marco Odermatt (Švi)
11. Nils Allegre (Fra)
12. Alexis Monney (Švi)
13. Giovanni Franzoni (Ita)
14. Vincent Kriechmayr (Avt)
15. Franjo Von Allmen (Švi)
...
18. Miha Hrobat (Slo)
42. Martin Čater (Slo)
Martin Čater, Bormio, ZPI 2026
Sportal Čater zablestel v Garmischu, dobra napoved tudi Ilke Štuhec
Ilka Štuhec, Soldeu (Andora)
Sportal Ilka Štuhec na smuku zaostala za najboljšimi, Švicarka do svoje šeste zmage
alpsko smučanje Garmisch-Partenkirchen smuk Martin Čater Miha Hrobat
