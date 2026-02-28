Alpski smučarji hitrih disciplin so zbrani v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji, kjer je v soboto na sporedu smukaška preizkušnja za svetovni pokal. Tekmo bo odprl Američan Bryce Bennett, na štartni listi pa sta tudi dva Slovenca. Miha Hrobat začenja kot 18., Martin Čater, ki je na prvem uradnem treningu postavil drugi čas, pa se bo na progo podal med zadnjimi, kot 42. Tekma se bo začela ob 11.15.

Na štartni listi sedmega smuka za svetovni pokal (do konca sezone sta še dve smukaški preizkušnji) je 53 smučarjev.

Vodilni v skupnem seštevku smuka Marco Odermatt ima štartno številko deset, njegov rojak, olimpijski prvak Franjo Von Allmen, pa bo nastopil s številko 15. Zmagovalec Kitzbühla in olimpijski podprvak v kraljevski disciplini Giovanni Franzoni ima štartno številko 13, njegov rojak Mattia Casse, najhitrejši na petkovem uradnem treningu, pa bo nastopil kot sedmi.

Najboljši slovenski smukač Miha Hrobat se bo iz štartne hišice pognal kot 18., Martin Čater pa ima številko 42.