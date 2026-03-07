Sanjski konec tedna za Italijanko, ki je po dvojčku zmag vodilna smukačica

Italijanki Lauri Pirovano se v Val di Fassi znova smeji. Po petkovi smukaški zmagi je zmagala tudi na sobotnem smuku. In to za zgolj stotinko sekunde pred Cornelio Hütter in pet stotink pred Corinne Suter. Pirovano je z dvojčkom zmag tudi nova vodilna smukačica sezone. Ilka Štuhec je po petkovem sedmem mestu končala kot 14. V nedeljo bo tu še superveleslalom.

Val di Fassa, smuk 1. Laura Pirovano (Ita) 1:20.91

2. Cornelia Hütter (Avt) 1:20.92

3. Corinne Suter (Švi) 1:20.96

4. Breezy Johnson (ZDA) 1:21.55

5. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) 1:21.59

6. Ariane Raedler (Avt) 1:21.77

7. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)1:21.79

8. Ester Ledecka (Češ) 1:21.86

9. Nicol Delago (Ita) 1:21.94

9. Marte Monsen (Nor) 1:21.94

...

14. Ilka Štuhec (Slo) 1:21.99

...



Štuhec se je v petek četrtič v tej sezoni uvrstila med deseterico in ponovila drugi najboljši izid, ki ga je imela pred tem, ko je bila prav tako sedma na superveleslalomu v Val d'Iseru 21. decembra lani. Dan prej je bila na istem prizorišču še četrta na smuku, v tej disciplini je zasedla še osmo mesto v Trbižu.

Na drugem smuku pa Štuhec ni ponovila ali izboljšala dosežka iz prvega nastopa dan prej, ko je zaostala manj kot pol sekunde. Drugi smuk je postregel z večjimi razlikami med tekmovalkami, kot dan prej, razen na prvi treh mestih, kjer so se vodilne razvrstile v razmaku osmih stotink.

Že Breezy Johnson je na četrtem mestu prišla v cilj več kot pol sekunde za Pirovano, ki je tako dosegla svojo drugo zmago v karieri in prav tako drugič stopila na zmagovalni oder tekme za svetovni pokal.

Ilka Štuhec Foto: Guliverimage

Tudi tokrat je osemindvajsetletna Italijanka slavila zgolj s stotinko prednosti, v petek je toliko od zmage ločilo Nemko Emma Aicher. Slednja si je danes razdelila 12. mesto s Švicarko Jasmine Flury, obe sta bili mesto pred Štuhec.

Po predzadnjem od devetih smukov sezone je poškodovana Lindsey Vonn iz ZDA izgubila vodstvo v skupnem smukaškem seštevku svetovnega pokala. Povedla je Pirovanovo, Aicher na drugem mestu zaostaja 28 točk, tretja je Vonn (+36). Štuhec je na 12. mestu.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je Aicher ostala druga in 117 točk zaostaja za Mikaelo Shiffrin iz ZDA, ki bi lahko v luči boja za veliki globus nastopila v nedeljskem superveleslalomu. Ta bo prav tako v Val di Fassi.

