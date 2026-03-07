"Nimam si kaj očitati. Smučanje je bilo solidno. Bi si želel kakšno mesto višje, a trenutno se vrtim na teh mestih," je po 11. mestu na domačem veleslalomu v Kranjski Gori priznal Žan Kranjec. "Prav je, da nisem zadovoljen s takimi mesti, ni pa treba biti preveč razočaran. Prav je, da sprejmeš situacijo in delaš, da boš spet boljši." Še je lačen zmag, je pa spregovoril tudi o svoji prihodnosti. Tekmoval bo vsaj še dve leti.

Srebrni olimpijec izpred štirih let Žan Kranjec je bil po prvi veleslalomski vožnji 65. pokala Vitranc osmi, samo štiri desetinke za kraljem te discipline Marcom Odermattom, ki je bil tokrat na koncu sicer samo peti. Zmagal je olimpijski prvak Lucas Pinheiro Braathen. V hitro postavljeni finalni vožnji je Kranjec nato izgubil tri mesta. Njegov zaostanek je bil dobri dve sekundi. "V drugem teku mi tudi postavitev ni šla najbolj na roke, bila je res ekstremno hitra. Na koncu je bilo smučanje sicer solidno, želel pa bi si vsaj kakšno mesto boljši rezultat. A na marsikateri tekmi letos sem si imel kaj več za očitati kot danes."

Miha Verdnik Foto: Aleš Fevžer Trener Miha Verdnik je bil z Žanovim nastopom delno zadovoljen. "Dejstvo je, da so bili določeni odseki spet hitri, določeni pa ne. Nekako se ne moremo znebiti tega, da ni stoodstotnega zaupanja in te stoodstotne sproščenosti. In zato še vedno izgublja v začetkih in mogoče gre v težjih delih bolj varno, kar se na koncu pozna na času." In zato je šele 13. veleslalomist te sezone – pred tremi leti je bil tretji. Gre predvsem za zaupanje v opremo, dodaja trener. "Dejstvo je, da je bil tokrat tudi sneg zjutraj bolj agresiven in do tega potem pride. Druga vožnja pa je bila postavljena tako, kot ne bi smela biti v svetovnem pokalu. Bila je povsem naravnost, brez zavojev. Pa ves čas dobivamo navodila, da je treba postavljati varno, z nadzorom hitrosti."

"Ena stvar ti ne gre in potem hitro začne nagajati glava"

Žan Kranjec je osvojil 11. mesto. Foto: Aleš Fevžer In če ni popolnega zaupanja v opremo, v svoje zavoje, to posledično vpliva na samozavest. "Je marsikaj povezano. Ena stvar ti ne gre in potem hitro začne nagajati glava, malo se ti začne vse nabirati. Zdi se mi, da če bom material še malo bolj naštudiral in poleti opravil več dobrih voženj, bo tudi glava že boljša in bom imel manj dvomov na samih tekmah."

"Imeli smo večje apetite. Mi si nismo postavili rezultatskega cilja, ampak smo si postavili to, da bo Žan vsako tekmo izkoristil tisto, kar ima v nogah, in to nam ni uspelo. In seveda bo temu primerna ocena, predvsem bo pa temu primerno narejena analiza in tudi, kako potegniti stvari naprej," se je v naslednjo sezono uzrl Verdnik. V delo bodo zagotovo vnesli nekaj sprememb. Kranjec želi nadaljevati z enako ekipo. "Z vodstvom panoge se še nismo pogovarjali, a jaz bi nadaljeval s to ekipo." Verjame, da ima še v nogah vrhunske rezultate. "Če si želiš še naprej smučati, še naprej dosegati kakšne dobre rezultate, se mi zdi, da je nujno, da verjameš vase."



Sobotni veleslalom si je v Podkorenu pri več kot 10 stopinjah Celzija ogledalo 6.400 ljudi. Foto: Aleš Fevžer Veleslalom si je ogledalo več kot 6.400 ljudi. "Veliko mi pomeni, ko bi se ljudje radi slikali s tabo, imeli tvoj podpis. Ker te podpirajo, ker spremljajo smučanje. Obenem pa so tukaj še vsi moji prijatelji, družina," je o čaru domače tekme povedal Kranjec.

Kranjec o prihodnosti: Načeloma imam v glavi dve leti. Za kaj več, pa nikoli ne veš.

Žan Kranjec v svetovnem pokalu tekmuje od sezone 2013/2014. Foto: Aleš Fevžer V tej zimi ga čaka samo še finalni veleslalom na Norveškem. V ciljnem izteku je 33-letnik spregovoril tudi o svoji prihodnosti. Vprašali smo ga, ali razmišlja o naslednjem štiriletnem olimpijskem ciklusu. "To je še predaleč, da bi razmišljal o štiriletnem ciklusu. Nikoli ne veš, kaj bo. Odvisno je od rezultatov, zdravja, motivacije. Načeloma imam v glavi dve leti. Za kaj več, pa nikoli ne veš." Še vedno pa si želi zmag, kot si jih je pred 10 leti. "Drugačen je le pogled na šport, na življenje. Po kakšnem slabšem rezultatu se hitreje pobereš. Motivacijo in ogenj, ki ga rabiš, da pokažeš na tekmah nekaj več, pa verjamem, da še imam."

Miha Oserban si je to sezono naložil preveč bremena

Tudi Miha Oserban s svojo sezono ni povsem zadovoljen. Foto: Filip Barbalić Šele na začetku poti pa je Miha Oserban, 14 let mlajši Korošec je na veleslalomski tekmi odstopil v prvi vožnji. Letos je nastopal predvsem na tekmah nižje ravni, v svetovnem pokalu še nima točk. "Miha je star 19 let. Dejstvo je, da mora narediti to šolo. On odstopa v Sloveniji, ne odstopa pa v tujini. In ga čaka še precej, precej garanja. Je bil pa letos zelo hiter na treningih in si je mogoče tudi sam naložil malo preveč bremena. Če bo naredil to šolo, bo dobil prepotrebne izkušnje, da bo lahko premagal marsikateri izziv, ki ga še čaka."

"Vsekakor smo vsi pričakovali več, sploh na začetku sezone. Ko sem čutil, kako dobro se smučam, so želje narasle. Mogoče je bil tudi zato potem po kakšnem slabšem rezultatu večji šok. Morda tudi zato sezona ni šla tako, kot bi morala," je bil odkrit Oserban. Konec februarja pa sem spet odpeljal dobre vožnje. Iz tekme v tekmo se počutim bolj samozavestno. Tudi po tem odstopu se počutim dobro. Imam še nekaj tekem do konca sezone in upam, da pokažem, kar znam." V nedeljo bo edini slovenski smučar na slalomski tekmi pokala Vitranc. Prva vožnja se začne ob 9.30, finalna pa bo ob 12.30.