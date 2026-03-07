Kranjska Gora nared za veliki spektakel. Kam lahko poseže Kranjec?

Kranjska Gora bo konec tedna prizorišče tradicionalnega tekmovanja alpskih smučarjev oziroma 65. Pokala Vitranc. Danes bo na sporedu veleslalom, kjer bosta slovenske barve branila Žan Kranjec (10) in Miha Oserban (66). Od zadnjih slovenskih moških stopničk na domači tekmi svetovnega pokala mineva že 24 let. Prva vožnja se bo začela ob 9.30, finalna pa ob 12.30.

Vrhunski pogoji so dobra novica tudi za nosilca slovenskih pričakovanj Žana Kranjca, ki glede na potek sezone ni kandidat za mesta pri samem vrhu. Si pa želi sezono končati v svoji najboljši izvedbi ter pred domačimi navijači prikazati dve najboljši vožnji, kar bi bil najboljši obliž tudi za zapravljeno olimpijsko priložnost, ko je veleslalom v Bormiu končal kot 12. Lani je bil pod Vitrancem 16., v sezoni od oktobra pa le dvakrat med najboljših deset, z devetim mestom v Söldnu in šestim v Copper Mountainu. Zato je lačen dobrih uvrstitev. Nastopil bo s številko deset.

Priložnost bo dobil tudi mladi Miha Oserban, ki še čaka na preboj med elito. Devetnajstletnik je sicer prejšnji mesec le prišel do prvih veleslalomskih točk v kakovostno nižjem evropskem pokalu. Nosil bo številko 66, na startu pa bo 69 smučarjev.

Kranjska Gora je pripravljena na pokal Vitranc. Foto: Aleš Fevžer

Švicar Marco Odermatt, letošnji olimpijski podprvak, lahko že v Kranjski Gori potrdi svoj peti veleslalomski mali kristalni globus ter nekoliko popravi olimpijski vtis, saj mu je po dominantni sezoni v Bormiu zmanjkalo za zlato. V Kranjski Gori bo napadal četrto vitranško zmago, obeta pa se mu tudi veliki kristalni globus. Odermatt bo tudi odprl veleslalom.

V nedeljo bo v Kranjski Gori na sporedu še slalom (9.30). Po Vitrancu bo imela moška karavana še dva postanka: v Courchevelu bodo od 13. do 15. marca na sporedu dva superveleslaloma in smuk, nato pa sledi še finale sezone v Lillehammerju s smukom in superveleslalomom v Kvitfjellu 21. in 22. marca ter veleslalomom in slalomom 24. in 25. marca v Hafjellu.

Kranjska Gora, veleslalom (m), startna lista: 1. Marco Odermatt (Švi)

2. Stefan Brennsteiner (Avt)

3. Marco Schwarz (Avt)

4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)

5. Loic Meillard (Švi)

6. Atle Lie McGrath (Nor)

7. Henrik Kristoffersen (Nor)

8. Timon Haugan (Nor)

9. Alex Vinatzer (Ita)

10. Žan Kranjec (Slo)

11. Filip Zubčić (Hrv)

12. River Radamus (ZDA)

13. Leo Anguenot (Fra)

14. Luca Aerni (Švi)

15. Thomas Tumler (Švi)

...

66. Miha Oserban (Slo)

