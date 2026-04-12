Slalomisti na divjih vodah v Solkanu štirikrat na stopničkah

Solkan je gostil mednarodno tekmo za točke ICF v slalomu na divjih vodah. Slovenci so se štirikrat uvrstili na stopničke. Eva Alina Hočevar je zmagala v kanuju in bila druga v kajaku, drugo mesto med kanuisti je osvojil Žiga Lin Hočevar, kajakaš Lan Tominc pa je preizkušnjo sklenil na tretjem mestu.

Eva Alina Hočevar je v ženskem finalu kanuja, kjer so bile razlike med finalistkami kar precejšnje, zmagala in se veselila s 3,39 sekunde naskoka pred drugouvrščeno Francozinjo Doriane Delassus. Na tretjem mestu je odločilno vožnjo dneva zaključila Italijanka Elena Micozzi, ki je zaostala za 4,93 sekunde. Alja Kozorog je bila peta, Lea Novak osma, Sara Belingar deveta, Lea Senica pa 12.

Hočevarjeva je z dvema kazenskima sekundama in zaostankom 88 stotink zmagovalne stopničke osvojila tudi v kajaku, kjer je zaostala le za Francozinjo Doriane Delassus. Tretja je bila Italijanka Lucia Pistoni, ki je imela dva dotika in zaostanek 1,16 sekunde. Eva Terčelj je bila v finalu šesta, Belingar osma, Sara Globokar deseta, Ula Skok enajsta in Senica 12.

Po sobotni zmagi na odprti tekmi je Žiga Lin Hočevar preizkušnjo kanuistov za točke ICF končal na drugem mestu. Najhitrejši je bil Italijan Elio Maiutto, ki zmagal kljub dvema kazenskima sekundama. Hočevar je na drugem mestu za njim zaostal za 45 stotink, tretjeuvrščeni Italijan Raffaello Ivaldi pa je bil počasnejši 1,06 sekunde. Luka Božič je zasedel sedmo mesto, Benjamin Savšek je bil osmi, Adam Križaj enajsti, Juš Javornik pa 12.

V zadnjem finalu dneva je za slovenske stopničke poskrbel še kajakaš Lan Tominc, ki je priveslal na tretje mesto. Z dotikom in dvema kazenskima sekundama je za zmagovalcem zaostal za 1,44 sekunde. Za dvojno italijansko zmago sta poskrbela Xabier Ferrazzi in Daniele Romano. Hočevar je bil četrti, Peter Kauzer sedmi, Domen Bregar pa enajsti.

V soboto je bila v Solkanu še odprta tekma, na zmagovalni oder so se uvrstili Eva Alina Hočevar, ki je bila najboljša v kajaku in tretja v kanuju, Žiga Lin Hočevar, ki je zmagal v kanuju pred Luko Božičem, Lan Tominc in Peter Kauzer, ki sta bila drugi in tretji v kajaku.