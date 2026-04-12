Priljubljena skupina Fehtarji napoveduje projekt, kakršnega v Sloveniji še ni bilo. Pripravljajo izid svojega že tretjega albuma, ki pa ne bo običajen. Kot prvi na slovenski glasbeni sceni bodo izdali videoalbum, na katerem bo kar 14 novih pesmi, vsako izmed njih pa bo že ob izidu spremljal tudi videospot. Kitarist skupine Matic Plevel nam je v pogovoru zaupal, zakaj je ta projekt tako poseben, kakšne pesmi lahko na albumu pričakujemo ter kaj jim gre po glavi ob misli, da bodo kmalu nastopili na enem od osrednjih kulturnih prizorišč v prestolnici.

Najnovejši album nosi zanimivo ime "Strici so nam povedali". Foto: Neo Visuals Samo Kališnik, harmonikar Blaž Jenkole, bobnar in vokalist Domen Kovač ter kitarist Matic Plevel, je nastala med epidemijo koronavirusa, danes pa velja za eno najbolj priljubljenih narodnozabavnih skupin na slovenskem glasbenem prizorišču, saj njihove pesmi poslušajo tako starejše kot mlajše generacije. Svojo pot so začeli s priredbami že znanih slovenskih skladb, ki so jih preoblekli na svoj način, nato pa nadaljevali z ustvarjanjem avtorske glasbe, ki jo bodo zdaj predstavili na svojem že tretjem albumu. Ta bo za njihove oboževalce še posebej zanimiv, takšnega projekta se pri nas namreč ni lotil še nihče.

Najavljate projekt, kakršnega v Sloveniji še ni bilo. Kaj pripravljate in zakaj je ta tako poseben?

Fehtarji smo tik pred izidom tretjega studijskega albuma z naslovom Strici so nam povedali, ki izide 10. maja ob 18. uri. Zakaj točno ob 18. uri? Ker ta podatek skriva, zakaj je ta projekt tako poseben. Ko smo začeli pripravljati pesmi in se pogovarjati o tem, kako bi album promovirali, smo prišli do ideje, da bi naredili videoalbum. Tega se nismo domislili prvi – v ZDA sta to naredila že denimo Beyoncé in Kanye West, na Balkanu pa recimo Dino Merlin. Naše pesmi so zelo pripovedne, vsaka ima neko zgodbo oziroma štorijo. Mimogrede – od tukaj izvira tudi naslov albuma Strici so nam povedali, ker vsaka pesem pove svojo zgodbo, in tudi žanrsko so si pesmi različne. Vsaka pesem ima takšno zgodbo, da jo lahko prikažemo filmsko. Verjamemo v material, pesmi, različnost in našo publiko, ki obiskuje naše koncerte, nas podpira in nam daje zagon za te stvari, zato se res srčno veselimo, da lahko ta videoalbum delimo z vami.

Videoalbum je glasbeni projekt, kjer se združita avdio oziroma slušni del in video del oziroma vizualna pripoved. V našem primeru bo imela vsaka pesem svoj videospot že ob izidu. Še vedno bo vsaka pesem stala zase, bodo pa na nek način med seboj povezane. Vsi tisti, ki vas bo zanimalo, kako bo videti celoten izdelek, si boste lahko od začetka do konca predvajali 14 zaporednih pesmi. Skozi celoten projekt bo vidna rdeča nit, hkrati pa bo vsaka pesem še vedno stala zase. Prav to je največja posebnost tega projekta. Pesmi so že posnete, videospoti se zaključujejo, mi pa komaj čakamo, da lahko vse to delimo z vami.

To bo vaš tretji album. Kakšne pesmi lahko na njem pričakujemo?

Naš tretji album bo žanrsko precej bogat. Absolutno bogatejši od prvega in drugega. Med ustvarjanjem albuma smo razmišljali, kaj vse bi radi povedali, in tako so začele spontano nastajati zelo različne pesmi. Na vse avtorje in producente, s katerimi smo sodelovali, smo zelo ponosni. Ob projektu se namreč združijo imena, kot so Damjan Jovič, Miha Gorše, Matjaž, Maj in Urša Vlašič, seveda tudi naš Alen Klepčar ter vsi avtorji v našem bendu in ostali producenti, pa tudi Tadej Mihelič in Boštjan Grabnar, s katerima smo veliko sodelovali pri avdio oblikovanju. Da ne govorim o vseh glasbenikih, ki so res špica. Vsak od teh ljudi s seboj prinese neko svojo filozofijo, idejo, ritem, moment in pogled na glasbo, zato so si pesmi med seboj tudi precej različne. Kot sem omenil že prej, je bila ta različnost eden od razlogov, da album nosi takšen naslov.

Kaj konkretno lahko na albumu pričakujete? Ostajamo zvesti ritmom podeželskega rock'n'rolla. To pomeni, da bodo tisti, ki so jim bile všeč pesmi, kot sta Schatzi in Podeželski rock'n'roll, tudi na tem albumu našli pesmi, ki jim pašejo. Glede na to, da je bila Gorenjska ljubljena med ljudmi tako lepo sprejeta, smo se ponovno odločili, da naredimo balado. Potem je Blaž pripravil trio polko, kjer gre za res simpatičen izdelek. Malo se spogledujemo tudi s slavonskimi ritmi, pogledali smo tudi čez mejo. Novost so zagotovo elektronske zadeve, tako da bodo nekatere pesmi primerne tudi za žuranje. Skratka, pričakujte različne ritme in pesmi, ki jih lahko poslušaš v različnih čustvenih stanjih – ko si vesel, poslušaš nekatere, ko si žalosten, druge. Kar pa je skupno vsem in je tudi najbolj pomembno, pa je, da je vsaka od teh pesmi kakovostna. Težko rečemo, katera pesem bo najbolj izpostavljena in se bo najbolj prijela, verjamemo pa, da bo vsak od poslušalcev našel nekaj po svojem okusu oziroma pesem, ki bo njemu pisana na kožo.

Ob najavi albuma ste zapisali: "Fehtarji smo malo starejši, upamo, da tudi malo modrejši." Kaj je danes drugače v primerjavi z vašimi začetki?

Naša zgodba se je začela iz čisto preprostega razloga. To zgodbo smo povedali že mnogokrat, ključno pa je, da nas je pogrešanje glasbe v času koronavirusa pripeljalo do tega, da smo se družili in želeli posneti eno pesem, ki bo ostala za nami. Kasneje ni šlo za samo eno pesem, ampak jih je na koncu nastalo deset oziroma 12, če pogledamo prvi album. In zato je najprej šlo za priredbe. Na tisti točki nihče ni razmišljal o tem, da bi imeli svoj bend, kaj šele, da bi ustvarjali avtorske pesmi. Danes pa je tako, da dokler bomo delovali, mislim, da bo ta bend uspešen in da se bomo imeli super, kar je tudi predpogoj, da lahko ljudem damo dobro energijo oziroma ustvarjamo dobro glasbo. Zaradi sprejetosti naše glasbe, imena in publike, ki se vrača ter sprejema in posluša našo glasbo, pa smo kasneje začeli razmišljati, da je dobro, da začnemo z avtorsko glasbo in tako je nastal drugi album.

"Naš tretji album bo žanrsko precej bogat. Absolutno bogatejši od prvega in drugega." Foto: Neo Visuals

V začetkih skupine ste bili znani po preoblekah že znanih skladb, v zadnjem času pa ste se posvetili ustvarjanju avtorske glasbe. Boste nadaljevali v tej smeri ali lahko pričakujemo tudi še kakšno priredbo?

Zdaj smo mogoče malce bolj dozoreli, skupaj smo že pet let, in videli smo, kakšne stvari so med našo publiko dobro sprejete. Zato smo rekli, da poskusimo tudi kakšno priredbo, ki smo jo že igrali, nadomestiti z avtorskim materialom. Ta poskus bo razodet 10. maja, potem pa bo publika odločila in odkrila, kje nam je to uspelo in kje bomo morali v prihodnosti morda narediti še kakšen popravek. Prihajajoči album je skoraj v celoti avtorski, razen ene pesmi pod številko 13, ki nosi naslov Tennessee Whiskey. To je pesem, ki nas spominja na naš izlet v Ameriko, tam smo bili že dvakrat, na vse dogodivščine, ki so se tam zgodile, in country glasbo, ki jo imamo zelo radi. Zato smo se odločili, da v ta projekt uvrstimo tudi country pesem in smo veseli, da so ameriške založbe poslušale naš posnetek in ga odobrile. To pomeni, da smo očitno posneli kar v redu pesem.

Najnovejši album boste junija premierno zaigrali v Križankah, kjer boste kot skupina nastopili prvič. Kaj vam pomeni nastop na enem od osrednjih kulturnih prizorišč v prestolnici?

Ena začetnih pri ustvarjanju albuma, s katerim smo se, roko na srce, ukvarjali leto in pol, ko smo začeli poslušati prve pesmi in pregledovati demo posnetke, je bila, da bi ta album premierno odigrali v ljubljanskih Križankah. Zadnji album smo promovirali na Gojzar Tancu na Gorenjskem, še vedno ostajamo lokal patrioti, po drugi strani pa so Križanke tako kultne, da po našem mnenju zaznamujejo kariero vsake glasbene skupine oziroma glasbenika, in menimo, da mora vsak glasbenik vsaj enkrat v svoji karieri biti tam. Če združimo nove pesmi, kultno prizorišče ter našo energijo, naboj in voljo, ki nam jo prinaša naša publika, mislim, da se nam obeta res lep večer ob začetku poletja.

Vprašajo nas, zakaj smo za dan koncerta izbrali četrtek, in zdaj lahko razkrijemo, da je četrtek mali petek, to je "fantovski" dan. Takrat se že skoraj na pol začne vikend in, ker smo fantje včasih na ta večer hodili ven, smo se odločili, da koncert izvedemo v četrtek. Mislim, da kombinacija novega albuma, Križank, naše nove odrske predstave in repertoarja, predstavlja popoln večer za ljubitelje harmonike in slovenske glasbe.

