V sedmem krogu skupine za prvaka lige ABA je Cedevita Olimpija v Stožicah vodila večji del tekme, a izgubila z evroligaškim Partizanom (79:85). Ljubljančani so tako doživeli še sedmi zaporedni poraz v vseh tekmovanjih. Beograjskega velikana niso premagala že tri leta. S 25 točkami je bil prvi strelec tekme Umoja Gibson. V soboto so košarkarji Krke v okviru osmega kroga boja za obstanek premagali Spartak iz Subotice (66:61), ki je vodilni v skupini za obstanek. Ilirija bo v ponedeljek doma pričakala Borac.

Cedevita Olimpija Foto: Aleš Fevžer Začetek tekme je bil za Cedevito Olimpijo izvrsten. Z dvema trojkama Roka Radovića je povedla z 8:2. Po minuti odmora na zahtevo Partizana pa je trojko zadel še Umoja Gibson (11:2). Po uvodnih 10 minutah so domači vodili z 19:15. Evroligaš je stopnjeval ritem in prišel sredi druge četrtine do izenačenja (31:31). A sta z dvema zaporednima izvrstnima akcijama Gibson in DJ Stewart spet poskrbela za vodstvo Cedevite Olimpije (38:34). Ekipi sta šli na glavni odmor vendarle poravnani (40:40). Gibson je bil že pri 14 točkah, Stewart, Radović in Matthew Hurt pa so jih dali po šest. Na drugi strani sta bila z osmimi točkami prva strelca prvega polčasa Carlik Jones in Tonye Jekiri.

Rok Radović Foto: Aleš Fevžer Tretjo četrtino so zaznamovali številni zgrešeni odprti meti na obeh straneh. V zadnjih minutah je do vodstva prišla ekipa iz Beograda (57:60). Tudi začetek zadnje četrtine za Olimpijo ni bil najboljši, Partizan je povedel za sedem točk, največ na tekmi (60:67). Z dvema zaporednima trojkama je domače v igri ohranil David Škara. A le za kratek čas, nakar so se nadaljevale slabe minute v napadu. Dve minuti do konca so zaostajali za 10 (76:77) in se niso več uspeli vrniti v igro za zmago. Za zmago s 85:79 je dal Shake Milton 21 točk, pri Cedeviti Olimpiji je bil s 25 točkami najbolj vroč Gibson. Stewart je končal s 13 točkami, Hurt z 10, Thomas Kennedy jih je dal osem, Aleksej Nikolić pa sedem.

Cedevita Olimpija bo ligo za prvaka končala na šestem mestu (trenutno ima 12 zmag in 11 porazov) in se bo v četrtfinalu pomerila ali z Budućnostjo ali Crveno zvezdo. Pred začetkom končnice ljubljanske košarkarje čaka še tekma z Igokeo.

Ob polčasu so na parket prišli prvaki lige ABA iz sezone 2001/02, ekipa Olimpije, ki je kot prva stopila na regionalni vrh. Tisto ekipo so sestavljali: Jure Zdovc, Beno Udrih, Jurica Golemac, Jiri Welsch, Vlado Ilievski, Vladimer Boisa, Stipe Modrić, Jasmin Hukić in drugi. V finalni tekmi je bil najbolj učinkovit prav Zdovc z 22 točkami, Welsch jih je dodal 17, Haris Mujezinović pa 14. Foto: Aleš Fevžer

Krka do zmage nad vodilno ekipo

Spartak je v Novo mesto prišel kot vodilni v skupini za obstanek s petimi zmagami in petimi točkami več od Krke. Toda Dolenjci so bili večji del tekme v rahli prednosti, na koncu pa obdržali mirno kri za zmago, ki jih je utrdila v varnih vodah.

Prvi polčas je minil v dokaj enakovredni predstavi, nekaj več pobude je imela novomeška zasedba, ki je v drugi četrtini povedla tudi za osem točk, a je do odhoda na glavni odmor prednost praktično izpuhtela (30:29). Tudi tretji del igre ni prinesel še nikakršne odločitve. Čeprav je Krka v uvodu znova pobegnila za sedem točk, sta ekipi v zadnjih deset minut vstopili ob razliki petih točk.

Krka je ugnala Spartak. Foto: Drago Perko/KK Krka

Novomeščani so bili v ospredju tudi na začetku zadnje četrtine. Dobre tri minute pred koncem je Blaž Mahkovic s prostima metoma poskrbel za osem točk prednosti (56:48), imeli tak naskok tudi še dobro minuto pred koncem, ko so gosti zahtevali minuto odmora. Po tej so gosti iz Subotice s trojko znova prišli bližje, se pol minute pred koncem približali na –3, toda Mahkovic je nato z zabijanjem spet poskrbel za +5, 21 sekund pred iztekom pa je bila razlika znova le še tri točke. Krka je nato uspešno izvedla še dva prosta meta, sedem sekund pred koncem so gosti še dosegli koš, toda Khalil Brantley je z novima prostima metoma nato dokončno potrdil zmago Novomeščanov.

Sukhmail Mathon je bil s 14 točkami najboljši pri Krki, točko manj je dosegel Mahkovic. Pri gostih je 18 točk vpisal Olivier Hanlan.

