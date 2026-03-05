V četrtek opoldne je bilo v Kranjski Gori pomladnih 12 stopinj Celzija. Na smučarski progi nad vasjo je bil povsem zmehčan sneg, na drugi strani strani, na bolj senčni, pa je izvrstno pripravljena podkorenska strmina za tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev za pokal Vitranc. Še prejšnji teden so na njej trenirali Žan Kranjec in njegovi tekmeci. Dva dni pred začetkom tekmovanja tako padajo zahvale marljivim delavcem. Če ne bi že od decembra neprestano skrbeli za strmino, morda tekem ta konec tedna sploh ne bi bilo.

Miha Verdnik Foto: Aleš Fevžer "Najprej bi se res radi zahvalili Žičnicam Kranjska Gora in vsem, ki so celotno zimo garali, da bomo imeli konec tedna popolno tekmo. Zahvala gre tudi Andreju Špornu, ki je zelo dobro usklajeval delo z žičnicami in vse naše želje, da smo imeli to zimo, kadarkoli smo trenirali v Kranjski Gori, res odlične treninge," je na četrtkovem druženju s sedmo silo izpostavil glavni trener slovenske ekipe za tehnične discipline Miha Verdnik.

"Po olimpijskih igrah smo naredili malo daljši premor. Prejšnji teden smo trenirali štiri dni v Kranjski Gori. Organizirali smo trening tudi z drugimi ekipami. Teren smo res dobro presmučali in se skušali čim bolje spoznati s temi razmerami," je razložil Verdnik. V Podkorenu so trenirale skoraj vse najboljše ekipe, z izjemo Švicarjev, Norvežanov in olimpijskega veleslalomskega prvaka Lucasa Braathena. "Teren je bil res dobro pripravljen. Imeli smo dve liniji veleslaloma in eno slaloma. Sredin trening smo odpovedali, ker je bilo mehko. Lahko bi uničili teren. Nato so bili v četrtek odlični pogoji. Ta trening je bil za nas nujno potreben, saj smo majhna reprezentanca in moramo sodelovati z drugimi." Tako predvsem Američanom, Italijanom in Hrvatom vrnejo, da lahko med sezono trenirajo z njimi na drugih terenih.

"Vsak dan pričakujemo od šest do sedem tisoč obiskovalcev"

Štartna vrata za sobotni veleslalom na podkorenski strmini Foto: Matej Podgoršek "Tudi jaz se najprej zahvaljujem RTC Žičnicam Kranjska Gora, pa tudi Smučarski zvezi Slovenije in našemu klubu ASK Kranjska Gora, da smo letos še nekoliko bolj strnili moči in zagotovili dodatno infrastrukturo za zasneževanje, tako da so pogoji vrhunski že od decembra in januarja, ko so imele tukaj tekmovanje alpske smučarke," je povedal predsednik organizacijskega komiteja pokala Vitranc Grega Benedik. "Celo sezono so skrbeli za teren in to je zagotovilo, da bosta tekmi res odlično pripravljeni. Fantje, ki so tu trenirali, so rekli, da je proga res dobra." Progo pregledajo vsak dan, večkrat. V četrtek so jo dvakrat abručali. Pripravljeni so na vse scenarije, tudi če bo treba progo še soliti ali zaliti z vodo. "Vse je pripravljeno, bom rekel, na gumb."

Benedik je dodal, da pričakujejo zelo lep obisk. Že zdaj so prodali več vstopnic kot v predprodaji prejšnje sezone. Šotor VIP in glavna tribuna sta že razprodana. Na dan obeh tekem bo vstopnice še mogoče kupiti za stojišča v ciljnem izteku. "Glede na vremensko napoved pričakujemo vsak dan od šest do sedem tisoč obiskovalcev."

Letos pričakujejo vsak dan od šest do sedem tisoč obiskovalcev. Foto: Aleš Fevžer

Kranjec: Še vedno imam v nogah vrhunski rezultat

Žan Kranjec je bil to zimo najboljši šesti v Copper Mountainu. Foto: Reuters Slovenske barve bosta zastopala Žan Kranjec na sobotnem veleslalomu, ki se s prvo vožnjo začne ob 9.30, in mladi Miha Oserban, ki bo nastopil na obeh tekmah. "Počutim se dobro. Veselim se tekme. Kranjska Gora je zame posebna tekma. Je tekma svetovnega pokala, a pred domačimi navijači. Tukaj se počutim kot doma, saj tu veliko treniramo. Upam, da pokažem svoje najboljše smučanje," je odločen 33-letni Kranjec, ki je to sezono 13. veleslalomist svetovnega pokala. "Ne skrivam, da imam kljub sezoni, ki ni bila na vrhunski ravni, še vedno v nogah vrhunski rezultat, če imam le dober dan in sestavim dve dobri vožnji. Na prejšnjih tekmah sem dokazal, da so bili določeni odseki res vrhunski in da se lahko kosam z najboljšimi. Osredotočen sem na samo izvedbo, da vsaka vrata odpeljem, kot znam, na maksimumu. Seveda ciljam najvišje. S čim bi bil zadovoljen, težko rečem. Verjamem, da sem pripravljen priti med najboljših deset, če ne višje." Na zadnjih šestih tekmah, če štejemo še 12. mesto z olimpijskih iger, sicer ni bil v prvi deseterici.

Oserban: Morda presenetim še sam sebe

Miha Oserban točk v svetovnem pokalu še nima. Foto: Aleš Fevžer Štirinajst let mlajši Oserban je to sezono le dvakrat nastopil v svetovnem pokalu, sicer je tekmoval na tekmah nižje ravni. "To strmino sem prevozil že kar nekajkrat. Počutim se dobro. Forma se vzpenja. Iz tekme v tekmo sem bolj samozavesten. Kažem že boljše vožnje. Moj glavni cilj za Kranjsko Goro je, da naredim svoj maksimum, svojo najboljšo vožnjo. Potem pa morda presenetim še sam sebe. Lepo bi bilo, če bi se uvrstil v drugo vožnjo," si želi talentirani Korošec.

Že v četrtek je bil na Gorenjskem čudovit dan. Podobno vreme bo tudi konec tedna. Tako so se s Ciprnika videle Ponce in Jalovec. Foto: Matej Podgoršek