Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
27. 2. 2026,
18.26

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Miha Hrobat Martin Čater smuk padec

Petek, 27. 2. 2026, 18.26

9 minut

Drama! Finski smučar po padcu v Garmischu pristal na intenzivni negi.

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Elian Lehto | Finski smukač Elian Lehto je po padcu na drugem trenungu smuka v Garmischu pristal v bolnišnici. | Foto Guliverimage

Finski smukač Elian Lehto je po padcu na drugem trenungu smuka v Garmischu pristal v bolnišnici.

Foto: Guliverimage

Finski smukač Elian Lehto je po hudem padcu na zadnjem treningu pred tekmo svetovnega pokala v smuku v Garmisch-Partenkirchnu pristal na oddelku intenzivne nege, poroča avstrijski Krone.

Po prvih informacijah je 25-letni finski smučar Elian Lehto utrpel pnevmotoraks oziroma kolaps pljuč. Lehto je nadzor nad smučmi izgubil v znamenitem odseku proge Hölle, nato pa silovito trčil v zaščitno mrežo ob progi, poroča avstrijski Krone.

Na istem treningu je padel tudi zmagovalec Kitzbühla in olimpijski podprvak v kraljevski disciplini Giovanni Franzoni. Italijanu je v zgornjem delu proge odpnilo smučko, a jo je odnesel brez poškodb.

Brez težav sta progo odpeljala oba slovenska tekmovalca. Miha Hrobat je postavil sedmi čas, Martin Čater, včeraj odličen drugi na prvem uradnem treningu, pa 12. Tekma bo jutri ob 11.45.

Preberite še:

Martin Čater, Bormio, ZPI 2026
Sportal Čater zablestel v Garmischu, dobra napoved tudi Ilke Štuhec
Ilka Štuhec
Sportal Ilka Štuhec že povsem osredotočena na tekme v Andori: Čaka nas pester teden
THUMB - Linndsey Vonn
Sportal Lindsey Vonn zapustila bolnišnico: Zdravnik mi je rešil nogo
Lindsey Vonn
Sportal Novo sporočilo Lindsey Vonn: Vrnitev ni bila zaman
Miha Hrobat Martin Čater smuk padec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.