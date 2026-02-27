Drama! Finski smučar po padcu v Garmischu pristal na intenzivni negi.

Finski smukač Elian Lehto je po hudem padcu na zadnjem treningu pred tekmo svetovnega pokala v smuku v Garmisch-Partenkirchnu pristal na oddelku intenzivne nege, poroča avstrijski Krone.

Po prvih informacijah je 25-letni finski smučar Elian Lehto utrpel pnevmotoraks oziroma kolaps pljuč. Lehto je nadzor nad smučmi izgubil v znamenitem odseku proge Hölle, nato pa silovito trčil v zaščitno mrežo ob progi, poroča avstrijski Krone.

Na istem treningu je padel tudi zmagovalec Kitzbühla in olimpijski podprvak v kraljevski disciplini Giovanni Franzoni. Italijanu je v zgornjem delu proge odpnilo smučko, a jo je odnesel brez poškodb.

Brez težav sta progo odpeljala oba slovenska tekmovalca. Miha Hrobat je postavil sedmi čas, Martin Čater, včeraj odličen drugi na prvem uradnem treningu, pa 12. Tekma bo jutri ob 11.45.

