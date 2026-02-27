Ilka Štuhec na smuku zaostala za najboljšimi, Švicarka do svoje šeste zmage

Za karavano alpskega smučanja po olimpijskih igrah ni bilo prav veliko počitka. V Andori so bile že v petkovem dopoldnevu na delu najboljše smukačice sveta, med njimi tudi Ilka Štuhec, ki dobrih predstav s treningov ni prenesla na tekmo. Po manjši napaki v spodnjem delu je ostala brez mesta v najboljši deseterici, za vodilno Corinne Suter je zaostala 1,74 sekunde in smuk končala na 15. mestu.

Potem ko se olimpijska mrzlica še ni dobro polegla, so bile alpske smučarke spet na delu. V andorskem Soldeuu je na sporedu smuk za svetovni pokal. Tega je odprla Norvežanka Marte Monsen.

Mnogi so na tekmi pogrešali legendarno Američanko Lindsey Vonn, ki se je hudo poškodovala na olimpijskem smuku. Enainštiridesetletna smučarka je s tem že končala sezono, najverjetneje pa tudi njeno kariero. Vonn je v letošnji sezoni zablestela, potem ko se je sedemkrat zavihtela na stopničke. Petkrat v smuku in dvakrat v superveleslalomu.

V prvi deseterici na startni listi so odskočile tri smukačice, ki so spadale v ozek krog favoritinj za stopničke. Kot tretja je s progo v Soldeuu dobro opravila Nina Ortlieb, takoj za njo pa je bila še 11 stotink hitrejša Švicarka Corinne Suter. Vodilni dvojici se je nato približala še italijanska šampionka Sofia Goggia, ki je za Suter zaostala za 24 stotink. Do sprememb v vrhu kasneje ni prišlo, 31-letna Švicarka slavi svojo šesto zmago v svetovnem pokalu. Nazadnje je na najvišji stopnički v svetovnem pokalu stala pred tremi leti, ko je v Lake Louisu dobila superveleslalom.

Novopečena olimpijska Breezy Johnson je šla na progo kot 14. in zaostala 61 stotink, takoj za njo pa je nastopila Ilka Štuhec, edina slovenska predstavnica na tekmi. V zgornjem delu proge je bila v igri za mesta v najboljši deseterici, v spodnjem pa se ji je pripetila napaka, zaostala je preveč in pristala na 12. mestu. Tekmo je končala na 15. mestu, to je bila tudi njena uvrstitev na olimpijskem smuku.

V soboto smučarke v Andori čaka še superveleslalom.

Svetovni pokal, Andora, smuk (ž):

1. Corinne Suter (Švi) 1:31,62

2. Nina Ortlieb (Avt) +0,11

3. Sofia Goggia (Ita) +0,24

4. Emma Aicher (Nem) +0,53

5. Breezy Johnson (ZDA) +0,61

6. Cornelia Hütter (Avt) +0,62

7. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +0,83

8. Jacqueline Wiles (ZDA) +1,03

9. Laura Pirovano (Ita) +1,23

10. Ester Ledecká (Češ) +1,27

...

15. Ilka Štuhec (Slo) +1,74

1. Lindsey Vonn (ZDA) 400 točk

2. Emma Aicher (Nem) 306

3. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) 256

4. Sofia Goggia (Ita) 240

5. Laura Pirovano (Ita) 236

6. Breezy Johnson (ZDA) 233

7. Cornelia Hütter (Avt) 219

8. Nina Ortlieb (Avt) 212

9. Nicol Delago (Ita) 195

10. Kaisa Vickhoff Lie (Nor) 177

...

12. Ilka Štuhec (Slo) 153 Svetovni pokal, skupno (26/37):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1133 točk

2. Camille Rast (Švi) 963

3. Emma Aicher (Nem) 734

4. Sofia Goggia (Ita) 646

5. Paula Moltzan (ZDA) 614

6. Sara Hector (Šve) 597

7. Lindsey Vonn (ZDA) 590

8. Julia Scheib (Avt) 570

9. Alice Robinson (NZl) 553

10. Lara Colturi (Alb) 467

...

29. Ilka Štuhec (Slo) 209

60. Ana Bucik Jogan (Slo) 78

82. Neja Dvornik (Slo) 41

119. Nika Tomšič (Slo) 8

