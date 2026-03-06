Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., S. K., STA

6. 3. 2026,
13.16

Petek, 6. 3. 2026, 13.16

29 minut

Alpsko smučanje, Val di Fassa, smuk (ž)

Drama stotink na vrhu, Ilka Štuhec vodila vse do številke sedem

R. P., S. K., STA

Ilka Štuhec | Ilka Štuhec se je na progo podala prva in se uvrstila med najboljših sedem. | Foto Guliverimage

Ilka Štuhec se je na progo podala prva in se uvrstila med najboljših sedem.

Foto: Guliverimage

Najboljše alpske smučarke so se po olimpijskih igrah vrnile v Dolomite, kjer so se v Val di Fassi v prekrasnem sončnem vremenu pomerile za točke svetovnega pokala. Nastop edine Slovenke Ilke Štuhec je bil v znamenju številke sedem. Na sedmem ženskem smuku v tej sezoni je vodila do številke sedem, nato pa jo je prehitelo šest tekmovalk, tako da je na koncu zasedla sedmo mesto. Zmage se je razveselila Italijanka Laura Pirovano, le stotinko sekunde pa je bila počasnejša najboljša smukačica v tej sezoni Nemka Emma Aicher, na stopničke pa se je povzpela še olimpijska zmagovalka in svetovna prvakinja Breezy Johnson. Štuhec je za zmagovalko zaostala 41 stotink.

Ilka Štuhec se je četrtič v tej sezoni uvrstila med deseterico in ponovila drugi najboljši izid, ki ga je imela pred tem, ko je bila prav tako sedma na superveleslalomu v Val d'Iseru 21. decembra lani. Dan prej je bila na istem prizorišču še četrta na smuku, v tej disciplini je zasedla še osmo mesto v Tarvisiu.

Na sedmem od devetih smukov sezone je Laura Pirovano zabeležila prvo zmago v karieri v pokalu. Še več, osemindvajsetletna Italijanka, nekdanja mladinska svetovna prvakinja v veleslalomu (leta 2017 v Areju), je bila pred tem le dvakrat četrta na smukih.

Laura Pirovano se je razveselila prve zmage v karieri. | Foto: Guliverimage Laura Pirovano se je razveselila prve zmage v karieri. Foto: Guliverimage

Najbolj se ji je približala Emma Aicher, ki je konec prejšnjega meseca prepričljivo zmagala v Soldeuu v Andori na superveleslalomu. Dvaindvajsetletnica je do leta 2020 tekmovala za Švedsko, od koder prihaja njena mama, oče pa je Nemec. Prvi nastop v svetovnem pokalu je zabeležila že pod nemško zastavo in odtlej dobila pet tekem za svetovni pokal. Od šeste je olimpijsko podprvakinjo iz Cortine d'Ampezzo ločila le stotinka.

Na tretji stopnički je tokrat stala Breezy Johnson, zmagovalka olimpijskega smuka v Cortini. Razlike med tekmovalkami so bile zelo majhne, šele 21. smukačica tekme je za Pirovano zaostala več kot sekundo.

Pirovano je zmagala s številko 8. | Foto: Guliverimage Pirovano je zmagala s številko 8. Foto: Guliverimage

Smuk je nadomestil tistega v Crans Montani, ki je bil odpovedan, potem ko si je Lindsey Vonn pred olimpijskimi igrami strgala sprednjo križno vez. Američanka, ki je nato na OI utrpela hudo poškodbo noge, pa je na Instagramu že objavila videoposnetek, na katerem je že spet na treningu pri vaji z utežmi.

Vonnova je ohranila vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala v smuku, saj ima 14 točk prednosti pred Aicher in 64 točk pred Pirovanovo. V skupnem seštevku svetovnega pokala je Aicher zdaj druga za Mikaelo Shiffrin iz ZDA, ki ima še vedno 139 točk prednosti in bi lahko nastopila v nedeljskem superveleslalomu.

Rezultati, Val di Fassa, smuk (ž):

  1. Laura Pirovano (Ita) 1:21.40
  2. Emma Aicher (Nem) 1:21.41 
  3. Breezy Johnson (ZDA) 1:21.69
  4. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) 1:21.72
  5. Cornelia Huetter (Avt) 1:21.74
  6. Ariane Raedler (Avt) 1:21.76
  7. Ilka Štuhec (Slo) 1:21.81
  8. Corinne Suter (Švi) 1:21.89
  9. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:21.95
  10. Elena Curtoni (Ita) 1:22.13
  11. Nina Ortlieb (Avt) 1:22.15
  12. Jacqueline Wiles (ZDA) 1:22.15 
  13. Allison Mollin (ZDA) 1:22.19
  14. Ester Ledecka (Češ) 1:22.21
  15. Nadia Delago (Ita) 1:22.26
  16. Sofia Goggia (Ita) 1:22.30
  17. Marte Monsen (Nor) 1:22.31
  18. Nicol Delago (Ita) 1:22.35
  19. Romane Miradoli (Fra) 1:22.35
  20. Jasmine Flury (Švi) 1:22.56
    ...

Val di Fassa bo v soboto gostila še predzadnji ženski smuk sezone, zadnja tekma v tej zimi pa bo na finalu svetovnega pokala v Kvitfjellu na Norveškem 21. marca.

