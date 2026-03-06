Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Š. L.

Petek,
6. 3. 2026,
18.16

Lindsey Vonn alpsko smučanje

Lindsey Vonn se ne ustavlja in že trenira

Lindsey Vonn čaka dolga pot do okrevanja. Foto Guliverimage

Lindsey Vonn čaka dolga pot do okrevanja.

Foto: Guliverimage

Tri tedne po grozljivem padcu in poškodbi Lindsey Vonn ne počiva. Nasprotno, na Instagramu je objavila videoposnetke iz fitnesa, kjer že trenira, kolikor ji to le dopušča poškodovana noga.

Čeprav je 41-letna Američanka po padcu in številnih operacijah zaradi celjenja noge prikovana na invalidski voziček, pa je to ni ustavilo, saj že trenira. Vonn je na Instagramu objavila videoposnetek, ki prikazuje njen trening. "To so vsekakor težki časi, a sem vseeno hvaležna," je zapisala Vonn. "Trdo delam. Edini cilj je, da postanem zdrava. Dan za dnem," je sporočila Američanka. Na koncu videa Vonn zelo previdno že vstane z invalidskega vozička.

"Zdaj sem osredotočena na terapijo in ozdravitev. To bo težka in boleča pot, vendar vanjo vlagam vso svojo energijo, kot vedno," je še sporočila Američanka.

Pod zadnjo objavo se je med drugim oglasil tudi LeBron James. "Imaš to!! To je majhna stvar za velikana!" je ob simbolih, ki ponazarjajo moč, zapisal ameriški košarkar.

Olimpijska prvakinja iz leta 2010 je osmega februarja v smuku v Cortini d'Ampezzo nastopila kljub strgani sprednji križni vezi v levem kolenu. Pri padcu je utrpela kompleksno poškodbo goleni in je v Italiji prestala štiri operacije, še dodatne pa jo čakajo v ZDA.

