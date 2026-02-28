Na Tajskem se je začela nova sezona svetovnega prvenstva v motociklizmu. Italijanski motociklist Marco Bezzecchi (Aprilia) je bil najhitrejši na kvalifikacijah elitnega razreda motoGP. Drugi čas je dosegel branilec naslova Marc Marquez (Ducati), tretji pa je bil še en Španec Paul Fernandez (Trackhouse Aprilia). Šprinterska dirka sledi ob 9.00.

Marc Marquez brani naslov svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage Marco Bezzecchi (Aprilia) je najbolje odprl novo sezono prvenstva motoGP in veliko nagrado Tajske. Že na petkovem treningu je bil najhitrejši, postal je celo rekord kroga. V sobotnih opoldanskih kvalifikacijah, ki so potekale v lepem vremenu, je bil najhitrejši. Sedemindvajsetletni Italijan je sicer dvakrat padel, najprej med treningom in nato na samem koncu kvalifikacij, ko je bil na dobri poti, da še izboljša svoj čas. Nekaj trenutkov je ostal na kolenih, da si je opomogel, a se je hitro dvignil in odšel v svoj boks, ne da bi kazal kakršne koli znake bolečin.

Aktualni svetovni prvak Marc Marquez (Ducati) je na kvalifikacijah osvojil drugo mesto, imel je vsega 35 tisočink zaostanka. Španec cilja na osmi naslov v kraljevem razredu, kar bi mu omogočilo, da bi izenačil rekord italijanske legende Giacoma Agostinija.

Klasična dirka bo v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času.