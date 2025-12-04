Po sanjskemu dnevu Jake Bijola v Angliji, ki je navijače Leeds Uniteda spravil v ekstazo z imenitnim zadetkom in svoji ekipi pomagal do odmevne zmage nad svetovnim prvakom Chelseajem (3:1), smo obudili spomin na vse slovenske zadetke v premier league. Ni jih bilo veliko, Korošec v dresu Leedsa je poskrbel za osmega. Za rekorderja še vedno velja njegov sosed Robert Koren, ki je v polno zadel štirikrat. Benjamin Šeško je prispeval dva, v polno pa je zadel tudi Jon Gorenc Stanković, ki se lahko pohvali z izjemnim dosežkom, saj je za prvi gol na angleškem prvenstvu potreboval reci in piši zgolj 43 minut. In to na neugodnem Etihadu v Manchestru!

Ni veliko Slovencev, ki bi se vpisali med strelce na angleškem prvenstvu. To je v času državne samostojnosti uspelo le štirim nogometašem. Kot prvi je radost, ko ti po zadetku stečejo v objem soigralci, občutil Robert Koren. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance in tudi strelec zadetka za zgodovinsko zmago Kekove čete nad Alžirijo (1:0) na SP 2010, je na Otoku v polno meril kar štirikrat. Zanimivo je, da se je svojih zadetkov veselil le na dveh tekmah. Na obeh je bil dvakratni strelec.

Robert Koren je svojo zgodbo na Otoku začel pri WBA. Foto: Guliverimage/Getty Images

Prvič je v najmočnejši ligi na Otoku, kjer se zaradi finančnega blagostanja cedita med in mleko, zadel v polno 17. januarja 2009. Pred skoraj 17 leti je dosegel dva zadetka za West Bromwich Albion (WBA) proti Middlesbroughu. WBA je na Hawthornsu zmagal s 3:0, Koren pa se je svojega strelskega prvenca v premier league razveselil na jubilejni 20. tekmi.

Slabih pet let pozneje je postal strelec še v dresu Hull Cityja. Za tigre se je izkazal 28. decembra 2013, ko je pri velikanski domači zmagi nad Fulhamom (6:0) sodeloval z dvema zadetkoma.

Na Etihadu izgubil z 1:6, a ...

Sledilo je obdobje, v katerem je Slovenija na strelca na angleškem prvenstvu zaman čakala skoraj pet let. Ko se je začela sezona 2018/19, je nepričakovano hitro nase opozoril Jon Gorenc Stanković. Pri 22 letih je v dresu Huddersfield Town prvič na angleškem prvenstvu nastopil v 2. krogu in 19. avgusta 2018 gostoval pri Manchester Cityju.

Jon Gorenc Stanković je v premier ligi odigral 11 tekem. Foto: Guliverimage

Njegov klub je na Etihadu doživel visok poraz, City je zmagal s teniškim rezultatom 6:1, častni gol za goste pa je dosegel prav Slovenec. Zgodilo se je pred koncem prvega polčasa, ko je spretno premagal Edersona in se razveselil svojega prvega, pozneje pa se je izkazalo da tudi zadnjega, zadetka na angleškem prvenstvu.

Skupno je v Premier league zbral 11 nastopov, je pa z naskokom najhitrejši Slovenec, kar zadeva strelskegi prvenec. Edini je prvi zadetek dosegel že na krstni tekmi. Njegov reprezentančni soigralec Jaka Bijol je zanj potreboval pet nastopov, Benjamin Šeško, za zdaj edini Slovenec poleg Roberta Korena, ki je v eni sezoni na Otoku dosegel več zadetkov, pa celo šest.

Zgodovinska sezona: po Šešku v polno še Bijol

Benjamin Šeško, trenutno poškodovani zvezdniški napadalec Manchester Uniteda, ki bo danes brez pomoči Posavca gostil West Ham, je za zdaj v 11 nastopih v angleškem prvenstvu zabil dva zadetka. Zatresel je mrežo Brentforda in Sunderlanda.

Benjamin Šeško je v tej sezoni za rdeče vrage dosegel dva zadetka. Foto: Guliverimage

Med klubi, mrežo katerih so v Angliji zatresli slovenski legionarji, najbolj izstopata Manchester City, strelska "žrtev" Jona Gorenca Stankovića iz leta 2018, ter Chelsea, ki jo je v sredo v slabo voljo spravil Jaka Bijol.

Veselje Jake Bijola pred fanatičnimi navijači Leeds Uniteda. Foto: Guliverimage Uresničil je sanje in ob gledanju zadetka občutil kurjo polt. Londonski velikan, ki je poleti osvojil svetovno klubsko prvenstvo v ZDA, je na Elland Roadu vpisal poraz (1:3).

Za zmago Leedsa je bil v veliki meri zaslužen tudi 26-letni slovenski dirigent obrambe, ki je strelski prvenec vpisal po imenitnem zadetku, doseženem prav po otoškem receptu. Bil je najhitrejši v skoku in nato vratarja modrih z glavo prisilil v predajo. "O tem sem sanjal vse življenje," je priznal Bijol, šele četrti slovenski strelec v premier ligi.

Pridružil se je Korenu, Gorencu Stankoviću in Šešku, sezona 2025/26 pa se je tako že vpisala v zgodovino, saj sta se prvič na seznamu strelcev znašla kar dva Slovenca. Še dolgo pa bi lahko ostal neulovljiv rekord, ki si ga lasti Gorenc Stanković. Zdajšnji kapetan graškega Sturma je namreč zatresel mrežo tekmecev zgolj po 43 minutah!

Ačimoviću ni uspelo niti enkrat

V zgodovini nogometa so se v premier league nekoč dokazovali še štirje slovenski nogometaši, ki pa se niso vpisali med strelce. Najbližje je bil Milenko Ačimović, ki je v dresu Tottenhama zbral 17 nastopov, a zapravil nekaj imenitnih priložnosti, po katerih se je držal za glavo. Je pa Ljubljančan vpisal asistenco.

Tako se je držal Milenko Ačimović po enem izmed zapravljenih "zicerjev" v dresu Tottenhama. Foto: Reuters

Alen Križan (Barnsley) je v prejšnjem stoletju v najvišjem klubskem razredu na Otoku odigral 12 tekem, a ni zadel v polno, Haris Vučkić (Newcastle) je zbral pet nastopov brez zadetka, Aleksandar Rodić (Portsmouth) pa štiri.

Takšna je torej slovenska druščina, ki je za zdaj nastopila v premier ligi. Osem jih je nastopilo, polovica pa se je vpisala med strelce.

Vsi Slovenci, ki so zaigrali v premier league: