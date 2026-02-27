Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Francosko prvenstvo, 24. krog

Lens ni izkoristil priložnosti za (začasni) skok na vrh, tam ostaja PSG

PSG | PSG bo v soboto gostoval pri Le Havreju. | Foto Reuters

PSG bo v soboto gostoval pri Le Havreju.

Foto: Reuters

Nogometaši Lensa so na gostovanju pri Strasbourgu remizirali in tako ostali na drugem mestu. Za vodilnim PSG s tekmo več zaostajajo točko. Parižani se odpravljajo na neugodno gostovanje pri Le Havreju, ki doma redko izgublja.

V senci izenačenega dvoboja za naslov se odvija dirka za evropske vozovnice. Najbolje zaenkrat kaže Lyonu, ki je na tretjem mestu tudi po porazu v prejšnjem krogu varno oddaljen od zasledovalcev, že v nedeljo pa bi se lahko položaj dodatno zapletel.

Nogometaše Lyona namreč čaka gostovanje na vročem Velodromu, Marseille pa je s petimi točkami zaostanka trenutno glavni tekmec za tretje mesto. Tri točke manj imata Lille in Rennes.

Novo obdobje Marseilla pod vodstvom novopečenega trenerja Habiba Beyeja, ki je pred tem vodil Rennes, kot igralec pa je nosil dres Senegala in dobršen del kariere prebil pri Marseillu, kjer je izstopal v mnogih merilih, se je začelo s porazom pri Brestu z 0:2. Nihanje rezultatov je načelo stabilnost ekipe, kar je najbolj očitno pokazala tudi zapravljena enajstmetrovka Mason Greenwood, prvi strelec lige.

Lyon je medtem po dolgi seriji zmag prejel opomin v Strasbourgu, kar je lahko koristno ali pa nevarno – odvisno od nedeljskega odziva.

Francosko prvenstvo, 24. krog:

Petek, 27. februar:

Sobota, 28. februar:

Nedelja, 1. marec:

Lestvica

Najboljši strelci:

14 – Greenwood (Marseille)
13 – Panichelli (Strasbourg)
12 – Lepaul (Rennes)
10 – Šulc (Lyon), Said (Lens)
9 – Edouard (Lens)
8 – Fati (Monaco), Barcola (PSG), Kebbal (Paris FC), Dembele (PSG), Pagis (Lorient)
7 – Thauvin (Lens), Godo (Strasbourg), Del Castillo (Brest), Diop (Nice)
6 – Embolo (Rennes), Hein (Metz), Soumaré (Le Havre), Sinayoko (Auxerre), Aubameyang (Marseille), Gboho (Toulouse)

