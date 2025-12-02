Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Torek,
2. 12. 2025,
14.03

Alessandro Blažič Jan Oblak David Flakus Bosilj španski pokal

Španski pokal, 1/32 finala

Izziv za slovenskega napadalca v Španiji, Jan Oblak se bo pridružil pozneje

David Flakus Bosilj | David Flakus Bosilj je v Sloveniji začel opozarjati nase v dresu Aluminija. | Foto Jure Banfi

David Flakus Bosilj je v Sloveniji začel opozarjati nase v dresu Aluminija.

Foto: Jure Banfi

Med tednom bodo na španskih zelenicah v ospredju pokalni dvoboji. Najboljša četverica, ki jo prihodnji mesec čaka superpokalni spektakel v Savdski Arabiji (Barcelona, Real, Atletico in Athletic), se bo med tednom potegovala za točke v la ligi, preostali pa za preboj med 32 najboljših v pokalu. Na delu bo tudi mladi slovenski napadalec David Flakus Bosilj. V tej sezoni je najboljši strelec tretjeligaša Real Murcia. V sredo se bo pomeril z drugoligašem iz Cadiza.

Jan Oblak
Sportal Dogaja se na polno, kakšni dnevi Jana Oblaka!

Na Pirenejskem polotoku nastopata poleg Jana Oblaka še dva slovenska nogometaša. Pred kratkim se je tretjeligašu Herculesu iz Alicanteja, ta ne nastopa več v pokalu, kot prost igralec pridružil v Nemčiji rojeni 19-letni Alessandro Blažič, ki je zastopal barve slovenske izbrane vrste do 19 let.

V tretji španski ligi pa nastopa tudi David Flakus Bosilj. 23-letni napadalec je kariero začel pri Aluminiju, se v nadaljevanju kariere dokazoval v Italiji (Verona), se nato vrnil v 1. SNL (Bravo), zaigral tudi na Nizozemskem (De Graafschap), lani pa se je preselil v Španijo. Najprej je nastopal za nižjeligaša Castellon, od letos pa je nogometaš tretjeligaša iz Murcie. Poleti je zaradi dodatnih kvalifikacij za tretjo špansko ligo moral izpustiti nastop na Euru do 21 let na Slovaškem, v tej sezoni pa mu gre dobro, saj je s petimi zadetki najboljši klubski strelec. V sredo ga čaka pokalni izziv, doma bo gostil drugoligaša Cadiz.

Jan Oblak se bo z Atleticom pridružil pokalnemu tekmovanju v 1/16 finala. | Foto: Guliverimage Jan Oblak se bo z Atleticom pridružil pokalnemu tekmovanju v 1/16 finala. Foto: Guliverimage

Najboljši španski klubi (Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid in Athletic Bilbao) se bodo pokalnemu tekmovanju v Španiji pridružili v naslednjem krogu, ko se bo odločalo o potnikih za osmino finala. Takrat se bo torej pridružil tudi Oblakov Atletico, pri katerem trener Diego Simeone v pokalu že tradicionalno namenja priložnost za nastop rezervnemu vratarju. Tako obstaja velika možnost, da bo Jan Oblak v pokalnem tekmovanju počival, med vratnicama pa stal Juan Musso.

Španski pokal, 1/32 finala:

Torek, 2. december:

Sreda, 3. december:

Četrtek, 4. december:

Vsi zmagovalci španskega pokala:

32 – Barcelona
24 – Athletic Bilbao
20 – Real Madrid
10 – Atletico Madrid
8 – Valencia
6 – Zaragoza
5 Sevilla
4 – Espanyol
3 – Betis, Real Union
2 – Deportivo La Coruna, Real Sociedad
1 – Arenas, Racing Club de Irun, Mallorca, Club Ciclista de San Sebastian

