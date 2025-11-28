V la ligi igrajo 14. krog in štejejo milijarde

V španski prvi nogometni ligi se ta konec tedna igra 14. krog. Vodilni Real Madrid bo serijo dveh remijev v nedeljo skušal končati proti Gironi. Barcelona, ki zaostaja za točko, v soboto gosti Alaves, ekipa Jana Oblaka pa bo doma igrala proti Oviedu. Atletico Madrid ima na četrtem mestu štiri točke zaostanka.

Španska nogometna liga z novo milijardno pogodbo

Televizijski mreži DAZN in Movistar Plus+, slednja je v lasti mednarodnega telekomunikacijskega velikana Telefonice, sta podpisali novo petletno pogodbo za prenose tekem elitne španske nogometne lige. Pogodba je vredna 6,135 milijarde evrov, začela pa bo veljati s sezono 2027/2028.

Kot je sporočil predsednik španske lige Javier Tebas, nova pogodba predstavlja devetodstotno povečanje v primerjavi z zdajšnjo pogodbo, ki se bo iztekla leta 2027. Po zdajšnji letni znesek za špansko ligo znaša 1,125 milijarde evrov, po novem pa bo ta vsota 1,227 milijarde. Ta presega štiriletno pogodbo televizijskih pravic elitne nemške lige, ki je od 2025/26 vredna 1,121 milijarde evrov na sezono, je pa še precej manjša od angleške. Ta je leta 2023 oznanila štiriletno pogodbo v skupni vrednosti 7,65 milijarde evrov oziroma 1,91 milijarde na sezono.

