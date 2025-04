Po nori tekmi v Sevilli in seriji preobratov pokalna lovorika v rokah Barcelone

Zmagovalci španskega pokalnega tekmovanja so nogometaši Barcelone. V velikem finalu v Sevilli so na el clasicu po seriji preobratov v podaljšku s 3:2 premagali Real Madrid in ohranili upanje na trojno krono, s tem pa poglobili krizo Madridčanov. Za zmago Kataloncev je v 116. minuti zadel Jules Kounde. Za Blaugrano je to že 32. naslov pokalnih prvakov, Real ostaja pri 20.

Španski pokal, finale:

Sobota, 26. april:

Obračun v Sevilli se je za Real slabo začel, že v deveti minuti je po stiku s Julesom Koundejem obležal povratnik po poškodbi Ferland Mendy, ki srečanja ni mogel nadaljevati, tako da je moral Carlo Ancelotti hitro poseči po menjavi in v igro poslal Frana Garcio.

Pedri je v 28. minuti zadel za vodstvo Barcelone. Foto: Reuters Barcelona je prevladovala in v 21. minuti prišla do najlepše priložnosti do takrat. Kounde je streljal pod prečko, a se je izkazal Thibaut Courtois in žogo odbil prek gola. V 28. minuti je Lamine Yamal lepo našel Pedrija, ki je imel ogromno prostora za strel in z roba kazenskega prostora ustrelil v levi kot ter matiral belgijskega čuvaja mreže.

V 35. minuti se je zatresla tudi mreža Barcelone, a je bil Jude Bellingham ob strelu v prepovedanem položaju. Vroče je bilo v 43. minuti, ko je po kotu Olma Madridčane rešila vratnica. V dodatku prvega dela je v kazenski prostor utekel Vinicius Junior, se po prekršku znašel na tleh, a bil pred tem že v prepovedanem položaju. Katalonci so na odmor odšli s tesnim vodstvom (1:0).

Kylian Mbappe je v drugem polčasu poživil igro in načel mrežo Barcelone. Foto: Reuters Real, ki v prvem polčasu ni sprožil niti enega strela v okvir vrat, je po vstopu Kyliana Mbappeja poživil igro in dodobra ogrel Wojciecha Szczesnyja. Francoz je v 69. minuti priigral prosti strel in ga uspešno realiziral. Iz kakih 19 metrov je ustrelil na levo stran gola, žoga pa se je od vratnice odbila v gol.

Le sedem minut po izenačujočem golu je bil po kotu Reala v kazenskem prostoru najvišji Aurelien Tchouameni, ki je z glavo zadel za vodstvo belega baleta.

Katalonci so iskali gol priključka, v 82. je poskušal Yamal, a se je s panterskim skokom izkazal Courtois. Že v naslednji akciji pa je Belgijec veliko tvegal, šel iz vrat, kar je za izenačenje izkoristil Ferran Torres. Tik pred iztekom rednega dela pa udarec za Real, Vinicius Junior zaradi poškodbe ni mogel nadaljevati dvoboja, menjal ga je Brahim Diaz. Ob koncu sodnikovega dodatka drugega polčasa je kazalo, da bi Barcelona lahko prišla do 11-metrovke, a je sodnik Ricardo De Burgos po ogledu posnetka preklical odločitev. Na semaforju je pisalo 2:2, tako da sta sledila podaljška.

Foto: Reuters

Ko je že kazalo, da bi se vse skupaj lahko zavleklo v izvajanje 11-metrovk, je v 116. minuti udaril Kounde in odločil zmagovalca. Za Barcelono je to 32. pokalna lovorika, s tem pa je tudi ohranila možnosti za trojno krono.