Atleti do zmage, Oblak ohranil mrežo nedotaknjeno, v boju za prvaka bo še vroče

V Španiji so oči nogometnih privržencev konec tedna uperjene v Sevillo, kjer bo v finalu španskega kraljevega pokala na sporedu el clasico med Barcelono in Real Madridom. Že med tednom pa se igrajo tekme 33. kroga la lige, kjer se v zadnjih krogih obeta hud spopad za lovoriko. Vodilna Barcelona je na uvodni tekmi z 1:0 ugnala Mallorco, a ji drugi Real Madrid po sredini zmagi v Getafeju (1:0) sledi s štirimi točkami. Atletico Madrid je v četrtek s 3:0 odpravil Rayo Vallecano in se utrdil na tretjem mestu, za Katalonci zaostaja deset točk.