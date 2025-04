Barcelona, ki je v prejšnjem domačem nastopu v la ligi iztržila zgolj remi z Betisom, sredi tedna pa v Dortmundu doživela prvi poraz v 2025, je bila na pragu novega razočaranja. Gostje iz Galicije so po dobri uri igre in hat-tricku Borje Iglesiasa vodili s 3:1.

Celta je v Barceloni sprva zaostajala, nato pa dosegla kar tri zadetke. Vselej je v polno zadel Borja Iglesias. Foto: Reuters

Katalonci so do 68. minute že izenačili izid - strelca sta bila Dani Olmo in Raphinha, do zmagovitega trenutka pa so morali čakati vse do osme minute sodnikovega podaljška. Mož v črnem je po posredovanju asistentov iz sobe Var dosodil najstrožjo kazen za Barcelono, zanesljivi strelec pa je bil Raphinha.

Atletico za Barcelono zaostaja deset točk

Barcelona ima po zmagi nad Celto na vrhu la lige sedem točk pred drugim Real Madridom in še tri več od Atletico Madrida, ki je razočaral navijače s predstave pri Las Palmasu (0:1). Atletico si je v zadnjem obdobju s slabimi predstavami precej zmanjšal možnosti za naslov oziroma izgubil stik z Barcelono. Pred večerno tekmo so imeli Jan Oblak in soigralci deset točk zaostanka za Barco (73-63), razlika pa je ostala enaka tudi po gostovanju na Kanarskih otokih.

Veselje Las Palmasa po zmagovitem zadetku na tekmi z Atleticom. Foto: Reuters

Atletico je sicer imel terensko premoč, v prvem polčasu tudi izjemno priložnost Antoina Griezmanna, zadel pa ni. Tudi v nadaljevanju so bili več pri žogi gostje, domača obramba pa je bila trdna. Ko je že kazalo, da bo Aletico odnesel samo točko, pa so domači že v sodnikovem dodatku zadeli. Javier Munoz je spretno ugnal neodločno obrambo in matiral Oblaka. Na potrditev gola so morali sicer počakati iz sobe za Var, odločitev je nato razveselila navijače po novem 17. ekipe v ligi.

Zanimivo bo videti, kako se bo po izpadu iz lige prvakov odzval Real Madrid. Tega v nedeljo čaka izjemno zahtevna preizkušnja proti polfinalistu lige Europa, Athletic Bilbau.

