Real Madrid še drugič nemočen proti Arsenalu, Bayern bližje preobratu

Po torkovih precej nenadejanih spektaklih ter napredovanju Barcelone in PSG v polfinale lige prvakov sta se z nič manj drame razpletli še sredini povratni četrtfinalni tekmi. Inter je v Milanu branil prednost z 2:1, Bayern iz Münchna je imel na tekmi številnih priložnosti na obeh straneh do zadnjega možnosti, a tretjega gola ni uspel doseči. Tekma se je končala z rezultatom 2:2 in Inter je napredoval s 3:2. Medtem je Arsenal s skupnim izidom 5:1 izločil favorizirani Real Madrid. Ta je bil še enkrat nemočen proti topničarjem, ki so zmagali z 2:1. Polfinalna para sta Arsenal - PSG, Inter - Barcelona.

Navijači Arsenala že popoldne rajali v središču Madrida, domači pa pripravili pekel na Bernabeu

Streho stadiona Santiago Bernabeu so zaprli, da je bilo vzdušje še bolj peklensko. Foto: Reuters

Navijači londonskega Arsenala so že od zgodnjih popoldanskih ur rajali po Madridu. Foto: Guliverimage Nogometni sladokusci so se nadejali, da sta bila torkova povratna obračuna četrtfinala lige prvakov le uvod v poslastici, ki sta sledili v sredo. Barcelona in PSG sta imela visoki prednosti s prvih tekem, a sta obe ekipi izgubili in še celo trepetali za napredovanje: Barcelona z Borussio Dortmund z 1:3, PSG pa z Aston Villo z 2:3, a sta napredovala zaradi zmag na prvih tekmah s 4:0 in 3:1.

Arsenal je s številnimi svoji navijači prišel v Madrid po vozovnico za polfinale, potem ko je doma slavil s 3:0. Dogajalo se je že na mestnih ulicah. A Reala ne smeš nikoli odpisati. Uefa je odobrila prošnjo, da se zapre streha stadiona Santiago Bernabeu, z namenom, da se ustvari še bolj peklensko vzdušje. A že v 13. minuti bi lahko topničarji pokopali sanje domačih. Arsenal je dobil 11-metrovko, a Bukayo Saka je streljal res slabo, neposredno v Thibauta Courtoisa. Nova drama je sledila 10 minut pozneje, ko je sodnik Francois Letexier znova pokazal na belo točko. Declan Rice, junak prve zmage Arsenala, je naredil prekršek. A sledil je ogled s sistemom VAR, ki je trajal kar pet minut. Sodnik si je premislil, Kylian Mbappe naj bi bil pred tem v prepovedanem položaju. Domači so imeli v preostanku prvega polčasa terensko premoč, a je bil obramba gostov neprebojna.

Saka se je odkupil za zapravljeno 11-metrovko

Bukayo Saka je zadel za vodstvo Arsenala z 1:0. Foto: Reuters Nemoč Reala se je nadaljevala tudi v drugem polčasu. Postajali so vse bolj obupani. Ko je v 53. minuti Jude Bellingham neuspešno zahteval 11-metrovko, smo angleškega zvezdnika videli morda celo prvič na tekmi. Tekma se je začela razpletati in tudi zapletati po 65. minuti. Najprej se je za zapravljeno 11-metrovko odkupil Saka. Zadel je po lepi timski akciji, za 1:0 oziroma 4:0. Real je bil odpisan? Morda še ne, saj je v naslednjem napadu v lastnem kazenskem prostoru žogo izgubil William Saliba in Vinicius Junior je podarjeno unovčil z zadetkom za 1:1.

Razočarani Jude Bellingham. Foto: Reuters Do konca obračuna je imel Real Madrid samo še eno dostojno priložnost, a je David Raya v 90. minuti brez težav branil Brahimu Diazu. V dodatku pa je Arsenal z golom za zmago z 2:1 in napredovanje s 5:1 svojo premoč nad favoriziranim nasprotnikom samo še potrdil. Po protinapadu in izjemnem šprintu je zadel Gabriel Martinelli, kar je njegov šele drugi gol v letošnji ligi prvakov. Topničarji so se v polfinale uvrstili prvič po letu 2009.

Na San Siru v prvem polčasu veliko strelov

Na San Siru sta bila vratarja v prvem polčasu nepremagljiva. Foto: Reuters Istočasno se je drama odvijala v Milanu, kjer je Inter branil prednost s prvega srečanja proti Bayernu iz Münchna z 2:1. Na povratni tekmi, ki jo je sodil Slavko Vinčić, že od uvodnih minut ni manjkalo polpriložnosti in to na obeh straneh. Michael Olise je dvakrat streljal nevarno, Thomasu Müllerju je branil Yann Sommer, Federicu Dimarcu pa Jonas Urbig. Sredi polčasa je z velike razdalje le za las zgrešil Hakan Calhanoglu. Na drugi strani je Sommer v 37. minuti najprej branil Leroyu Saneju, nato še Joshui Kimmichu. Dve minuti zatem je Sommer še enkrat preprečil veselje Saneju.

Po odmoru pa se je tresla tudi mreža

Lautaro Martinez je zadel za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters V drugem polčasu pa sta se mreži vendarle začeli tresti. Urbig je najprej dvakrat branil Marcusu Thuramu in še Dimarcu, na drugi strani pa je Harry Kane iz neposrednem bližine zadel za vodstvo Bayerna z 1:0. V 56. minuti bi Bavarci lahko podvojili prednost, a je Olise streljal prek vrat. Dve minuti pozneje pa izenačenje, ko je iz kota natančno podal Dimarco, zadel pa Lautaro Martinez. Pritisk domačih se je nadaljeval in v 61. minuti se je obrestovalo. Za 2:1 in skupni izid 4:2 je gol dosegel Benjamin Pavard. Po podaji iz kota je bil najvišji v skoku in je zadel z glavo. Po opravljenih menjavah je še nevarnejši postal Bayern. Rezervist Serge Gnabry je v 76. minuti podal za zadetek za izenačenje na 2:2. Strelec je bil Eric Dier. A Münchenčani so za vsaj podaljšek potrebovali še en gol. Še najlepšo priložnost zanj je imel Kane v sodnikovem dodatku, a je sprožil prek prečke. Nato sta neuspešno poskusila še Müller in Kingsley Coman. Tekme je bilo konec (2:2) in s 4:3 je napredoval Inter.

Najboljši strelci lige prvakov: 13 – Guirassy (Borussia)

12 – Raphinha (Barcelona)

11 – Lewandowski (Barcelona), Kane (Bayern)

8 – Haaland (Manchester City)

...

3 – Šeško (RB Leipzig)

Prvi polfinalni tekmi bosta na sporedu 29. in 30. aprila, povratni pa šestega in sedmega maja. Polfinalna para pa sta Arsenal - PSG, Inter - Barcelona.

Arsenal – PSG

Inter Milano – Barcelona

