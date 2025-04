Radost in obup: čustveni princ William na dramatični tekmi #foto

Po gostovanju v Parizu je birminghamski klub Aston Villa v četrtfinalu Lige prvakov na povratni tekmi gostil PSG. Kot v Parizu je tudi v Birminghamu na tribunah sedel britanski princ William, strasten navijač Aston Ville, s seboj pa je na tekmo znova vzel najstarejšega sina Georgea, ki je očitno podedoval očetovo ljubezen do tega kluba. Tokrat sta se princu na tribuni pridružila tudi vojvoda westminstrski, eden najbogatejših Britancev, in njegova žena.

Princ William ni skrival svojih občutkov ob tekmi, vojvoda westminstrski (desno spodaj) je bil veliko bolj hladnokrven. Foto: Profimedia

Aristokratska druščina je v Birminghamu spremljala še bolj dramatično tekmo, kot je bila v Parizu, domači klub je najprej prejel dva gola, nato pa zadel kar tri, kar pa vseeno ni bilo dovolj za napredovanje v polfinale.

Da je bilo dogajanje na igrišču res infarktno, kažejo tudi izrazi britanskega prestolonaslednika, ki so segali vse od vznesene radosti do popolnega obupa.

Princ William je že pred tekmo v Parizu za kanal TNT Sports izpostavil, da je uvrstitev Aston Ville v četrtfinale Lige prvakov izjemen dosežek. "Navijači Ville česa takšnega niso doživeli že 43 let in upam, da ne bo do naslednje takšne tekme minilo novih 43 let," je takrat dejal in izpostavil, da je prav zato s seboj na tekmo pripeljal tudi sina: "Mislim, da je pomembno ustvarjati takšne spomine, in veliko mi pomeni, da je tukaj z mano."