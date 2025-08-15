Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
15. 8. 2025,
12.10

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Benjamin Šeško Benjamin Šeško Izrael Rusija UEFA Aleksander Čeferin

Petek, 15. 8. 2025, 12.10

22 minut

Predsednik Uefe za Odmeve

Aleksander Čeferin: Sem proti, da se športnikom prepoveduje tekmovati

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Aleksander Čeferin | Aleksander Čeferin | Foto Reuters

Aleksander Čeferin

Foto: Reuters

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v pogovoru za Odmeve na TV Slovenija komentiral pereče teme v nogometu. Glede vprašanja, zakaj Izrael v nasprotju z Rusijo lahko nastopa na tekmovanjih pod okriljem Uefe, je dejal, da sam načelno ni zagovornik tega, da se športnikom prepove tekmovati.

Na vprašanje, zakaj ima Uefa različno politiko glede Rusije in Izraela, je Aleksander Čeferin odvrnil, da gre za legitimno vprašanje. "Načelno nisem zagovornik tega, da se športnikom ne dovoli tekmovati. V primeru Rusije vidimo, da športniki tri leta in pol ne tekmujejo in je vojna še hujša, kot je bila. Vem, da so številni nasprotniki režima, pa vseeno ne morejo igrati ... Se pa tukaj šport močno prepleta s politiko in politika se tukaj kar močno vpleta." Nadalje je Čeferin pojasnil, da je za zdaj odločitev Uefe takšna, da Izrael lahko tekmuje. "Zelo težko pa komentiram, kaj bi se lahko zgodilo. Ampak načeloma mislim, da bi vsi športniki morali imeti možnost, da tekmujejo in da bi se druge stvari morale reševati drugače."

Glede na nedavni protest slovenskih odbojkaric, ki se po kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo niso rokovale z Izraelkami, je Čeferin dejal, da težko komentira njihovo odločitev, mu pa na načelni ravni ni všeč, če se športniki med sabo ne rokujejo.

slovenska ženska odbojkaraksa reprezentanca
Sportal Slovenski protest po tekmi z Izraelom buri duhove

Odziv na incident na Koroškem

Za Odmeve je predsednik Uefe komentiral tudi nedavni incident na avstrijskem Koroškem, ko je nogometni sodnik na tekmi v Celovcu od trenerja slovenskega kluba SAK iz Celovca zahteval, da z igralci govori nemško. Primer je sprožil oster protest kluba in sprožil izraze podpore iz Slovenije in širše. Javno se je opravičila tudi avstrijska sodniška zveza in napovedala, da bo sprožila ustrezne postopke proti sodniku.

Čeferin je pojasnil, da se je glede primera že takoj po prvih medijskih objavah obrnil na Nogometno zvezo Avstrije, ki je bila ogorčena nad ravnanjem sodnika in je ukrepala, šele nato so sledila pisma politikov iz Slovenije. Ocenil je, da je šlo v tem primeru zgolj za "popolnoma nespametnega sodnika".

nogomet
Novice Nov incident zaradi slovenščine na nogometni tekmi

O zadnjih nogometnih tekmovanjih

Čeferin se dotaknil tudi nedavno končanih velikih nogometnih tekmovanj - klubskega svetovnega prvenstva in ženskega evropskega prvenstva. V zvezi s klubskim SP se v nogometni javnosti pojavljajo vprašanja o prenatrpanem urniku, pri čemer Čeferin ocenjuje, da so bolj kot gledalci zasičeni igralci. "Mislim, da ni več prostora za nobeno novo tekmovanje. Celo klubsko SP je po mojem in našem mnenju nekaj, kar že preveč obremenjuje igralce. To poteka po sezoni in igralci so tako rekoč ostali brez dopusta."

Žensko prvenstvo v Švici pa ga je pozitivno presenetilo. "Vse stadione smo imeli razprodane. Moram reči, da tudi sam tega v Švici nisem pričakoval. Na prejšnjem EP v Angliji sem še nekako več pričakoval, zdaj pa je tudi mene pozitivno presenetilo."

O Benjaminu Šešku

Odzval se je tudi na prestop Benjamina Šeška v Manchester United, ki je podrl rekord za najdražji slovenski prestop v zgodovini. "Šeško je gotovo eden največjih nogometnih talentov na svetu. Mislim, da je fizično popolnoma primerljiv s Kylianom Mbappejem. Zelo pomembno za slovenski nogomet je, da je prestopil v tako velik klub."

Benjamin Šeško Manchester United
Sportal Šeško in Bijol za premier ligo, kot je še ni bilo
Benjamin Šeško Manchester United
Sportal Šeško spregovoril o svojem idolu in navdušil navijače
Benjamin Šeško Manchester United
Sportal Kurja polt in velik nasmeh. Šešku stoječe ovacije na Old Traffordu. #video
Benjamin Šeško Benjamin Šeško Izrael Rusija UEFA Aleksander Čeferin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.