Šeško spregovoril o svojem idolu in navdušil navijače

Benjamin Šeško na Otoku še naprej vzbuja ogromno zanimanja in pozornosti. V pogovoru za Manchester United je slovenski napadalec med drugim razkril, da je njegov vzornik Zlatan Ibrahimović.

"Morda ni presenetljivo, da Šeško kot naš prvi 195 centimetrov visoki napadalec po Zlatanu Ibrahimoviću navdih črpa pri našem nekdanjem 'švedskem junaku'," so ob besedah Slovenca zapisali pri rdečih vragih. Ibrahimović je namreč dve sezoni svoje bogate kariere preživel pri Unitedu in se izkazal na angleškem odru, kjer je v 53 nastopih dosegel 29 golov.

"Že od mladih nog je moj vzornik," je Šeško pojasnil v intervjuju za angleški klub, ki so ga opravili v prenovljenem vadbenem centru Carrington. "Pogosto gledam njegove posnetke na YouTubu, ker je zame preprosto neverjeten. Nimava enakega, recimo temu, značaja, a res mi je v užitek gledati njegov slog igre in to, kako je užival v nogometu. Če uživaš v nogometu, potem vse deluje in mislim, da je to najpomembnejše. Če bi ga imel čast nekega dne spoznati, bi bilo to noro," je dejal Šeško.

"Seveda poskušam nekaj prevzeti od njega. Še posebej so mi všeč nekatere podobnosti z visokimi brcami in močnimi udarci. Všeč sta mi tudi Robin van Persie in Wayne Rooney. Seveda sem jih gledal tudi na videoposnetkih. Bili so odlični in tudi sam se želim pokazati v dobri luči in pomagati ekipi, pomagati klubu, da se uvrsti čim višje."

Ob omembi nekaterih Unitedovih legend 22-letni slovenski napadalec upa, da bo tudi on pomagal pri tem, da se bo ekipa vrnila na pota stare slave, sploh po prejšnji sezoni, v kateri je v premier ligi končala šele na 15. mestu. "Zame je ekipa odlična, postaja vedno boljša. Mislim, da je to na splošno odličen projekt, in komaj čakam, da začnemo. Skupaj lahko zrastemo, pomembno bo, da se na splošno povežemo in gremo skupaj korak za korakom, potem pa je samo vprašanje časa, kdaj bomo lahko spet leteli visoko," je še dejal Šeško.

Mladi slovenski napadalec z Unitedom že trenira, prva uradna preizkušnja sezone pa rdeče vraga čaka v nedeljo, ko se bodo v prvem krogu nove sezone premier lige na velikem derbiju pomerili z Arsenalom (17.30).

