Največji posel v zgodovini slovenskega nogometa, prestop Benjamina Šeška k Manchester Unitedu, je finančno osrečil tudi njegove nekdanje klube. Največje denarne pogače so razumljivo deležni rdeči biki, a ne le tisti iz Nemčije (RB Leipzig), ampak tudi tisti iz Avstrije (Red Bull Salzburg). Selitev mladega slovenskega asa na Otok jim bo namreč zagotovila kar deset milijonov evrov! Šeško je sicer danes opravil prvi trening, bolj ali manj pa je že znano, katero številko bo nosil na dresu Man Utd.

Nogometni prestop, kot ga ne pomni Slovenija, je v osnovi vreden 76,5 milijona evrov. Toliko bo Manchester United zagotovo primoran plačati za prihod 22-letnega dragulja slovenskega nogometa Benjamina Šeška. Ker pa so v pogodbi navedeni tudi bonusi, bi se lahko končni znesek povzpel vsaj na 85, po navedbah številnih nemških in avstrijskih medijev pa celo do 90 milijonov evrov. Če se bodo uresničili vsi pogoji, bo torej angleški velikan za mladega Slovenca odštel skupaj kar 90 milijonov evrov, temu primerno še večje pa bi bilo zadovoljstvo njegovih nekdanjih klubov, ki si po odmevnem poslu obetajo zaslužek.

Domžalam skupno kar sedem milijonov evrov

Novopečeni zvezdnik Manchester Uniteda bi lahko debitiral v rdečem dresu v nedeljo, 17. avgusta, proti Arsenalu. Foto: Guliverimage Prestop Šeška bo še enkrat več obogatil blagajno Domžal, ki bodo, tako je naznanil tudi nekdanji direktor kluba Matej Oražem, prejele slaba dva milijona. To pa bo že tretji večmilijonski znesek, do katerega so bili upravičeni po prodaji Šeška. Odkar je Radečan pri 16 letih zapustil rumeno družino in se preselil v Salzburg, so tako Domžalčani skupaj zanj zaslužili okrog sedem milijonov evrov! To je imeniten posel za prodajo največjega slovenskega dragulja, ki je navduševal že v zgodnjih najstniških letih, nato pa so ga leta 2019 za poltretji milijon evrov kupili rdeči biki iz Mozartovega mesta.

Ker pa so bili Domžalčani ob naslednji prodaji Šeška, ta se je leta 2023 iz Salzburga za 24 milijonov evrov preselil v Leipzig, upravičeni do desetine odškodnine, so prejeli še 2,4 milijona evrov, obenem pa se jim je nasmehnil še dodaten znesek z naslova solidarnostnega sklada za vzgojo nogometaša.

Ker se ta nanaša na obdobje nogometaša od 12. do 23. leta, sta omenjenih finančnih "tortic" poleg Domžal ob Šeškovih "megaprestopih" redno deležna tudi Krško in Radeče. Prvi naj bi za rekordni prestop Šeška k rdečim vragom prejel okrog pol milijona, drugi pa okrog 150 tisoč evrov, kar jima bo še kako pomagalo pri razvoju in delovanju kluba. Krčani sicer nastopajo v drugi ligi, Radeče pa že nekaj časa nimajo članske ekipe, z mlajšimi pa nastopa v ligah MNZ Celje.

Rdečim bikom iz Salzburga še ogromno milijonov evrov

Benjamin Šeško se je pred odhodom v Nemčijo k Leipzigu dokazoval pri Salzburgu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Zelo prijetno pa je prestop Šeška odjeknil tudi v Salzburgu. In to kako! Bogati avstrijski klub, ki mu je mladi slovenski napadalec svojčas pomagal tudi do lovorik, bo prejel nov izjemen finančni priboljšek. Že tako je leta 2023 prodal Šeška Leipzigu za 24 milijonov evrov, kar je bil takrat nov slovenski rekord, zdaj pa je upravičen še do desetine celotne odškodnine. Ta znaša 7,65 milijona evrov, če pa bi se uresničili vsi bonusi, pa celo devet milijonov evrov.

Ker pa je treba dodati še solidarnostni sklad za vzgojo nogometaša, Šeško pa je na Solnograškem prebil kar štiri leta, bodo rdeči biki iz Avstrije prejeli še dodatnih 1,5 milijona evrov. Tako bi jim lahko prestop Šeška v Anglijo skupno prinesel več kot deset milijonov evrov dobička, kar je razlog več, da so v Salzburgu še toliko bolj navdušeni nad donosnim prestopom slovenskega reprezentanta.

Prvič treniral z rdečimi vragi

Šeško je sicer v ponedeljek opravil prvi uradni trening z ekipo Manchester United. Prvič je klubsko trenažno središče v Carringtonu spoznal že v nedeljo, dan pozneje pa je prvič treniral pod vodstvom trenerja Rubena Amorima in v družbi novopečenih soigralcev.

Sharpening his sights 👁️🇸🇮 pic.twitter.com/4iBnEJt5Lz — Manchester United (@ManUtd) August 11, 2025

Angleški klub, ki se želi vrniti na pota stare slave, pa je na družbenih omrežjih izpostavil zlasti igro Šeška z glavo in njegov izjemen odriv, s katerim navdušuje že vrsto let. V nedeljo, ko bo United vstopil v novo sezono z derbijem proti Arsenalu, se bosta v središču zanimanja znašla tako Šeško kot tudi Viktor Gyökeres, njegov "tekmec" v boju za prestop k topničarjem, ki so ga pozneje Londončani resnično pripeljali na Emirates.

Že v Salzburgu in Leipzigu je nosil številko 30, podobno bo tudi pri Manchester Unitedu. Foto: Guliverimage

Spektakel na Old Traffordu bi tako lahko postregel kot idealno prizorišče za Šeškov krstni nastop v rdečem dresu, ki pa ga bo, kot kaže, krasila številka 30. United tega še ni uradno sporočil, a so otoški mediji hitro opazili, kako 18-letni poletni novinec Diego Leon namesto prejšnjega dresa 30 na treningih nosi številko 35. Številko 30 bo imel na dresu Šeško, te pa je še kako vajen, saj ga je krasila tako v Salzburgu kot tudi Leipzigu. Ravno pri obeh klubih, ki imata na dresih podobo rdečih bikov in se bosta na račun Šeškovega prestopa še kako okoristila.