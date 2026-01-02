Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
2. 1. 2026,
17.16

Crystal Palace z rekordnim zneskom privabil Johnsona

Brennan Johnson | Brennan Johnson je novi član Crystal Palaca. | Foto Reuters

Brennan Johnson je novi član Crystal Palaca.

Foto: Reuters

Angleški nogometni prvoligaš Crystal Palace je poskrbel za prvi večji zimski prestop v letu 2026. Po novem je član londonskega kluba 24-letni valižanski reprezentant Brennan Johnson, so potrdili v klubu, ki je s 40 milijoni evrov odškodnine potrdil tudi svoj prestopni rekord.

Brennan Johnson, ki je podpisal štiriinpolletno pogodbo, je nazadnje igral za še en londonski klub Tottenham, ki se mu je pridružil leta 2023 iz Nottingham Foresta za skoraj 55 milijonov evrov.

"Brennan nam bo dal več opcij v naši napadalni igri s svojo hitrostjo in sposobnostjo doseganja zadetkov. Zagotovo bo veliko doprinesel k ekipi," je dejal trener Palacea Oliver Glasner.

Za Johnsona so se zanimali tudi pri Bournemouthu, saj iščejo zamenjavo za Antoina Semenya, ki ga bo po poročanju otoških medijev v zadnjih dneh najverjetneje v svoje vrste zvabil Manchester City za približno 75 milijonov evrov.

Crystal Palace, trenutno deseti v elitni angleški ligi, je pred tem največ odštel za napadalca Christiana Bentekeja, ki je leta 2016 prišel iz Liverpoola za skoraj 31 milijonov evrov.

