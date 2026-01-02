Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
2. 1. 2026,
22.01

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Luke Littler pikado

Branilec naslova Littler zanesljivo v finale SP v pikadu

Luke Littler | Luke Littler se je uvrstil v finale. | Foto Guliverimage

Luke Littler se je uvrstil v finale.

Foto: Guliverimage

Na svetovnem prvenstvu v pikadu v Londonu je znan prvi finalist, ki se bo v soboto meril za rekorden nagradni znesek. To je branilec naslova, Anglež Luke Littler.

Prvi favorit, 18-letni Littler, brani lanski naslov. V četrtfinalu je gladko s 5:0 odpravil Poljaka Krzysztofa Ratajskega, v današnjem polfinalu pa je igral proti 20. s svetovne lestvice, Angležu Ryanu Searlu, ki je v četrtfinalu s 5:2 premagal Valižana Jonnyja Claytona.

Searle je sicer dobil prvi niz v polfinalu, toda Littler je odgovoril s štirimi zaporednimi nizi in prišel na prag novega finala. Zlahka je ob slabši igri tekmeca dobil tudi niz za 5:1, z malce več težav pa še odločilnega sedmega za zmago s 6:1.

V drugem polfinalu se bosta merila izkušeni Škot Gary Anderson, dvakratni prvak (2015, 2016) je v boju za polfinale izločil prvo presenečenje SP, Angleža Justina Hooda, s 5:2, in skriti favorit, Nizozemec Gian van Veen, ki je pred tem izločil prvaka iz leta 2024, Angleža Luka Humphriesa, s 5:1.

Zmagovalec finala bo dobil kar 1,15 milijona evrov denarne nagrade. Nagradni sklad sicer znaša 5,75 milijona evrov, dvakrat več kot leto prej. Poražencu v finalu bo v uteho ostalo 460.000 evrov.

