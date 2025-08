Nov incident zaradi slovenščine na nogometni tekmi

Slovenska skupnost na avstrijskem Koroškem poroča o novem incidentu. Na sobotni nogometni tekmi v Celovcu je sodnik od trenerja slovenskega kluba zahteval, da z igralci govori nemško, čeprav pravila nogometne zveze dopuščajo komunikacijo v katerem koli jeziku. "Počutimo se užaljene in ponižane," so sporočili iz kluba SAK Celovec.

Na nogometni tekmi med kluboma SAK iz Celovca in Atus Ferlach iz Borovelj je pomočnik trenerja vratarjev pri ekipi SAK, koroški Slovenec Janko Smrečnik, z igralcem nasprotne ekipe spregovoril v slovenščini in ga prosil, naj vstane, saj da ni šlo za prekršek. Potem sta se pogovarjala v maternem jeziku, poročajo mediji.

Prvi pomočnik sodnika je nato v 33. minuti tekme od trenerjev ekipe SAK zahteval, da z igralci govorijo nemško in ne slovensko, je nogometni klub iz Celovca sporočil na Facebooku. Pojasnili so še, da je sodnik zaradi tega pokazal rumeni karton.

Glavni trener Richard Huber je takoj vzel v bran trenerje in igralce ter poudaril, da se lahko igralci sami odločajo, v katerem jeziku bodo govorili in da je to tudi v skladu s pravili Avstrijske nogometne zveze.

Rumeni karton obveljal

Igralci ekipe SAK zaradi incidenta niso želeli nadaljevati igre. Med odmorom je vodstvo govorilo s sodniško trojko in zahtevalo razveljavitev rumenega kartona ter opravičilo za nezakonito ravnanje sodnikovega pomočnika. Sodnik je to zavrnil. Kasneje je pomočnik sodnika trenerju SAK segel v roko, a rumeni karton ni bil razveljavljen.

Nogometni klub iz Celovca igra v tretji avstrijski nogometni ligi in velja za eno od športnih središč Koroških Slovencev.