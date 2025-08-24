V ruskem napadu z droni na ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk je bila ubita ena oseba, več objektov je bilo poškodovanih, so danes po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform sporočile lokalne oblasti. Tudi več ruskih regij je bilo ponoči tarča napadov z droni. Po enem od napadov je v jedrski elektrarni v ruski regiji Kursk izbruhnil požar. Medtem je ameriški Wall Street Journal razkril, da Trumpova administracija že od pozne poladi de facto blokira ukrajinsko uporabo zahodnega orožja dolgega dosega za napade na cilje v Rusiji.

9.36 ZDA na tiho zadale hud udarec Ukrajini

8.44 Ukrajinci zadeli rusko jedrsko elektrarno Kursk

Ameriški uradniki so potrdili, da Pentagon že mesece potihoma blokira ukrajinske prošnje za uporabo raket dolgega dosega za napade na cilje znotraj Rusije. Ta poteza je omejila uporabo strateško pomembnega orožja v boju proti invaziji Moskve, neuradno zato, ker želi Bela hiša s to precej naklonjeno politiko prepričati Kremelj k začetku mirovnih pogovorov, piše Wall Street Journal.

Zaradi tajnega, a strogega postopka odobritve na obrambnem ministrstvu je Ukrajini od pozne pomladi praktično prepovedano izstreljevati ameriške taktične raketne sisteme dolgega dosega ATACMS, na cilje v Rusiji. Po navedbah dveh uradnikov je Ukrajina vsaj enkrat poskušala uporabiti ATACMS za napad na rusko ozemlje, vendar je bila prošnja zavrnjena.

Trump ima zadnjo besedo o napadih

Ta ameriški veto na napade dolgega dosega je znatno omejil ukrajinske vojaške operacije. Elbridge Colby, podsekretar Pentagona za obrambno politiko, je zasnoval poseben "mehanizem pregleda" za odločanje o zahtevah Kijeva za napade na Rusijo. Ta mehanizem ne zajema le orožja, izdelanega v ZDA, temveč tudi tisto orožje, ki ga Ukrajini dobavljajo evropski zavezniki, ki se zanašajo na ameriške obveščevalne podatke in komponente.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth ima zadnjo besedo pri odobritvi prošnje Ukrajine za uporabo ameriških raket dolgega dosega za napade na rusko ozemlje, pri tem pa naj bi deloval v popolnem soglasju z Donaldom Trumpom. Foto: Guliverimage To je obrambnemu ministru Peteu Hegsethu dalo zadnjo besedo o tem, ali lahko Ukrajina uporabi sistem ATACMS, ki ima doseg skoraj 300 kilometrov, za napad na Rusijo. "Predsednik Trump je bil zelo jasen, da se mora vojna v Ukrajini končati. Trenutno ni nobenih sprememb v vojaški drži Rusije in Ukrajine," je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Leavitt in dodala: "Minister Hegseth deluje v popolnem soglasju s predsednikom Trumpom." Pentagon in ukrajinski uradniki se na prošnje za komentar Wall Street Journala niso odzvali.

Biden uporabo odobril

Z zahtevo po odobritvi je Pentagon dejansko razveljavil odločitev nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je v zadnjem letu svojega mandata Ukrajini dovolil, da izvede napade ATACMS znotraj Rusije. Zanimivo je, da je Trump v četrtek tvitnil, da Ukrajina ne more premagati Rusije, če ne mora "igrati ofenzivno ", kar je povsem skregano z odločitvijo o postopku odobritve uporabe orožja dolgega dosega.

"Zelo težko, če ne celo nemogoče, je zmagati v vojni, ne da bi napadli državo, ki napada," je zapisal. "Ni možnosti za zmago!". Vendar ameriški uradniki pravijo, da ta izjava ne nakazuje spremembe v politike, ki pomenila konec mehanizem odobritve.

Po drugi strani pa je visoki uradnik Bele hiše dejal, da bi si Trump lahko premislil in omogočil razširjene ofenzivne operacije proti Rusiji. Spomnimo se, da je Trump kot novoizvoljeni predsednik Bidenovo odločitev, da dovoli napade znotraj Rusije, označil za "neumno" in trdil, da »samo stopnjuje vojno".

Tudi britanske rakete posredno podvržene kontroli ZDA

Ameriški sistemi ATACMS in drugo orožje dolgega dosega, kot so britanske križarske rakete Storm Shadow, sami po sebi niso spremenili poteka vojne, so pa Ukrajini omogočili, da je ogrozila ruske poveljniške centre in letališča daleč od frontnih črt. Postopek odobritve Pentagona pa nekoliko presenetljivo velja tudi za uporabo raket Storm Shadow, saj se te zanašajo na ameriške podatke o ciljanju.

Ameriška administracija je prejšnji teden odobrila prodajo 3350 letalskih raket ERAM (Extended Range Attack Munition), ki naj bi v Ukrajino prispele v približno šestih tednih. Paket orožja v vrednosti 725 milijonov evrov v veliki meri financirajo evropske države.

Vendar pa je več ameriških uradnikov potrdilo, da bo morala Ukrajina tudi za uporabo sistema ERAM, katerega doseg je med 240 in 450 kilometri, zaprositi za odobritev Pentagona.

Medtem je tudi Ukrajina razvila lastno orožje dolgega dosega, zlasti drone za napade na ruske naftne rafinerije. Predsednik Volodimir Zelenski je nedavno napovedal, da njegova država razvija novo križarsko raketo Flamingo, ki bi lahko stekla v proizvodnjo do konca letošnjega ali v začetku prihodnjega leta.

"Droni so odlični za določene stvari, vendar imajo svoje pomanjkljivosti," je o omejitvah komentiral James Townsend, nekdanji visoki uradnik Pentagona. "Nočemo omejiti možnosti Ukrajine, da pritiska na Ruse."

Še vedno nič o nadaljevanju pogajanj

Novica o omejitvah pri uporabi ameriških raket dolgega dosega prihaja v času, ko je ameriški predsednik Donald Trump vse bolj razočaran nad triletno vojno in svojo nezmožnostjo, da bi zagotovil mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino.

Potem ko vrh z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in poznejša srečanja z evropskimi voditelji in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim niso prinesla vidnega napredka, je Trump v petek dejal, da razmišlja o uvedbi gospodarskih sankcij proti Rusiji ali opustitvi mirovnega procesa.

"Odločil se bom, kaj bomo storili, in to bo zelo pomembna odločitev, ali bomo uvedli celovite sankcije ali ogromne tarife, ali oboje, ali pa morda ne bomo storili ničesar in rekli: to je vaš boj," je dejal Trump.

Trump je upal, da bo organiziral dvostransko srečanje med Putinom in Zelenskim, vendar se je tudi to izkazalo za zelo težko.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v petek za NBC povedal, da ni dogovorjene agende kot predpogoja za srečanje za pogajalsko mizo z Zelenskim. "Putin je pripravljen na srečanje z Zelenskim, ko bo dogovorjena agenda za ta vrh. In ta še ni pripravljena," je dejal Lavrov in dodal, da takšno srečanje zaenkrat ni načrtovano.

Putin je večkrat opozoril, da ukrajinska vojska ne more uporabljati visoko natančnega orožja dolgega dosega brez neposrednega sodelovanja častnikov Nata. To bi, kot je poudaril, Zahod neposredno vpletlo v vojno proti Rusiji.

8.44 Ukrajinci zadeli rusko jedrsko elektrarno Kursk

Napad z dronom na jedrsko elektrarno Kursk je povzročil manjšo škodo in nekoliko zmanjšal zmogljivosti elektrarne. Foto: omrežje X Napad z dronom na jedrsko elektrarno Kursk je povzročil manjšo škodo in nekoliko zmanjšal zmogljivosti elektrarne. Napad ni terjal žrtev, požar pa so po navedbah vodstva elektrarne hitro pogasili. Raven sevanja na lokaciji in v okolici ni presegla normalnih mej, so dodali.

More footage shows the aftermath of last night’s drone attacks across Russia. https://t.co/GeRiZoLPco pic.twitter.com/quVhA3Gsz2 — WarTranslated (@wartranslated) August 24, 2025

Nad pristaniščem Ust-Luga v ruski regiji Leningrad je bilo medtem sestreljenih okoli deset ukrajinskih dronov, njihovi ostanki pa so padli na terminal, s katerim upravlja ruski izvoznik utekočinjenega plina Novatek, in povzročili požar. Lokalne oblasti ne poročajo o morebitnih žrtvah napada, navaja tiskovna agencija Reuters.

Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba ponoči nad več ruskimi regijami sestrelila 95 ukrajinskih dronov, je ob sklicevanju na ruske medije poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.