Politične stranke na Danskem tarča kibernetskega napada

Dan pred lokalnimi in regionalnimi volitvami na Danskem so bile spletne strani več političnih strank tarča kibernetskega napada. Odgovornost za napad je na družbenih omrežjih prevzela proruska hekerska skupina NoName057(16), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Danes zjutraj sta bili nedostopni spletni strani stranke Konservativcev in Rdeče-zelenega zavezništva. Da so bili tarča kibernetskega napada, so sporočili tudi z danskega časnika, ki izdaja v angleškem jeziku, The Copenhagen Post.

"Danske varnostne službe so nas obvestile, da smo bili tarča DDoS-napada oziroma napada onemogočanja na daljavo. Domnevamo, da smo bili tarča napada zaradi našega poročanja o lokalnih volitvah, ki bodo v torek," so s časnika sporočili na družbenem omrežju Instagram.

Priznali načrtovan napad

Hekerska skupina NoName057(16) je na družbenih omrežjih zapisala, da je z napadi želela prizadeti več danskih političnih strank in javno radiotelevizijo DR, ki je za AFP potrdila, da niso zabeležili nobenega incidenta in da delujejo nemoteno.

Prejšnji teden je ista hekerska skupina trdila, da je izvedla napade na več danskih občin, vladnih spletnih strani in obrambno podjetje. Da tveganje za kibernetske napade pred lokalnimi volitvami obstaja, so že v začetku meseca potrdile danske obveščevalne službe.

DDoS-napad je napad, pri katerem napadalci spletno mesto preplavijo z množičnim prometom, ki ga običajno ustvarijo s pomočjo okuženih računalniških sistemov. Spletni strežnik zaradi velikega povečanja prometa ne more obdelati vseh zahtevkov, zato spletna stran na zunaj deluje nedosegljiva.