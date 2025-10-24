Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
24. 10. 2025,
8.47

1 ura, 13 minut

Fia potrdila kibernetski napad na dirkaški portal F1

STA

FIA | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Hekerji so to poletje pridobili nepooblaščen dostop do vozniškega portala Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) in s tem tudi do podatkov o voznikih svetovnega prvenstva v formuli 1. Tiskovni predstavnik Fie je to potrdil ob robu dirke SP za veliko nagrado Mehike. Hekerji so o vdoru že prej sami poročali na družbenih omrežjih.

Hekerji so trdili tudi, da niso imeli zlonamernih namenov. Vsi trije naj bi bili navijači formule 1. Domnevno so želeli s hekerskim vdorom opozoriti na varnostno ranljivost portalov Fie.

"Fia je poleti izvedela za kibernetski incident, povezan s spletno stranjo za klasifikacijo voznikov. Takoj smo sprejeli ukrepe za zaščito podatkov voznikov," so v izjavi za javnost zapisali pri upravnem organu F1.

Hekerji so domnevno opazili tudi, da bi načeloma lahko dostopali do podatkov o potnem listu Maxa Verstappna. Vendar so na tej točki končali testiranje in si niso ogledovali ali shranjevali nobenih občutljivih podatkov, so poročali mediji.

Hekerji so Fio o vdoru obvestili takoj po odkritju ranljivosti v začetku junija. Zveza je spletno stran takoj onemogočila in nato sodelovala s hekerji, da bi portal zaščitila pred podobnimi napadi v prihodnosti.

