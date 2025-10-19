Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

19. 10. 2025,
0.15

34 minut

Thermometer Blue 0,00

Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton Mercedes-AMG F1 George Russell Oscar Piastri Lando Norris McLaren Red Bull Racing Max Verstappen VN ZDA Formula 1

Nedelja, 19. 10. 2025, 0.15

34 minut

VN ZDA, kvalifikacije

Kvalifikacije dobil Verstappen, vodilni v prvenstvu Piastri samo šesti

M. P.

Thermometer Blue 0,00
Austin Max Verstappen Red Bull | Na res atraktivnem in zahtevnem dirkališču v Austinu je Max Verstappen dobil že šprintersko dirko. | Foto Reuters

Na res atraktivnem in zahtevnem dirkališču v Austinu je Max Verstappen dobil že šprintersko dirko.

Foto: Reuters

Na 19. veliki nagradi letošnjega svetovnega prvenstva bo v nedeljo ob 21. uri na prvem štartnem položaju Max Verstappen, ki je nekaj ur pred kvalifikacijami dobil že šprintersko dirko. Na kvalifikacijah za VN ZDA v Austinu je bil drugi Lando Norris, njegov ekipni tekmec za naslov svetovnega prvaka Oscar Piastri pa samo šesti.

Max Verstappen je sedmič letos osvojil "pole position". | Foto: Reuters Max Verstappen je sedmič letos osvojil "pole position". Foto: Reuters McLaren nima več najhitrejšega dirkalnika, s katerim si je v prvih dveh tretjinah letošnje sezone priboril konstruktorski naslov prvaka. Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je z Red Bullom osvojil sedmi najboljši štartni položaj letos oziroma tretjega na zadnjih štirih velikih nagradah. Pa je v zadnjem delu kvalifikacij zamudil na drugi hiter krog. Je bil pa že prvi dovolj hiter, skoraj tri desetinke hitrejši od kroga Landa Norrisa (McLaren) in skoraj šest od Oscarja Piastrija (McLaren), ki je končal na vsega šestem mestu. Slednji tako lahko na nedeljski dirki (štart ob 21.00) izgubi še nekaj prednosti na prvem mestu skupnega seštevka. Oba z ekipnim kolegom sta odstopila že na šprinterski dirki. Pred Avstralcem so kvalifikacije v Austinu v Teksasu končali še Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) in Lewis Hamilton (Ferrari).

VN ZDA, kvalifikacije:

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:32,510
2. Lando Norris (McLaren) +0,291
3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,297
4. George Russell (Mercedes) +0,316
5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,402
6. Oscar Piastri (McLaren) +0,574
7. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,604
8. Oliver Bearman (Haas) +0,629
9. Carlos Sainz (Williams) +0,640
10. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,650

11. Nico Hülkenberg (Sauber)
12. Liam Lawson (Racing Bulls)
13. Juki Cunoda (Red Bull)
14. Pierre Gasly (Alpine)
15. Franco Colapinto (Alpine)

16. Gabriel Bortoleto (Sauber)
17. Esteban Ocon (Haas)
18. Lance Stroll (Aston Martin)*
19. Alex Albon (Williams)
20. Isack Hadjar (Racing Bulls)

*Plus 5 štartnih mest kazni zaradi trčenja na šprinterski dirki.

Silovito trčenje Hadjarja

Isack Hadjar je razbil dirkalnik na samem začetku kvalifikacij. | Foto: Reuters Isack Hadjar je razbil dirkalnik na samem začetku kvalifikacij. Foto: Reuters Kvalifikacije so se začele s trčenjem Isack Hadjarja (Racing Bulls), ki je pošteno raztreščil svoj dirkalnik in dirkanje je bilo z rdečo zastavo za nekaj minut prekinjeno. Razlike med dirkači so bile zelo majhne, zato je bilo treba voziti na sami meji. Šesti na šprinterski dirki Alex Albon (Williams) je tako v hitrem krogu, ki bi ga uvrstil v drugi del kvalifikacij, na eni točki z vsemi štirimi pnevmatikami prečkal mejo steze in čas so mu izbrisali. Bo v zadnji štartni vrsti.

Z enakim razlogom je v drugem delu kvalifikacij obtičal Nico Hülkenberg (Sauber). Tako bo na 11. štartnem mestu, potem ko je bil na šprinterski dirki na četrtem. Enostavno prepočasen pa je bil Juki Cunoda (Red Bull). Znova. Bil je tri četrt sekunde počasnejši od ekipnega kolega Verstappna, ki je bil najhitrejši v drugem delu kvalifikacij.

