Max Verstappen in Lando Norris bosta sobotno šprintersko dirko formula 1 v Austinu v Teksasu začela iz prve vrste. Na petkovih kvalifikacijah za šprint sta tretji in četrti čas dosegla vodilni v prvenstvu Oscar Piastri in presenetljivo Nico Hülkenberg. Novo razočaranje je doživel Ferrari: Lewis Hamilton osmi, Charles Leclerc samo 10.

Lando Norris je bil drugi najhitrejši. Foto: Reuters Pri McLarnu se ne bojijo brez razloga Maxa Verstappna (Red Bull). Sami so dirkalnik že pred časom prenehali razvijati, Red Bull pa je na zadnjih dirkah naredil velik napredek, s pravimi nastavitvami pa štirikratni svetovni prvak vsak konec tedna iz dirkalnika izvleče nekaj dodatnih desetink. In tako je bil na šprinterskih kvalifikacijah najhitrejši, 71 tisočink pred Landom Norrisom (McLaren). Vodilni v skupnem seštevku sezone Oscar Piastri (McLaren) je na tretjem mestu zaostal skoraj štiri desetinke. Avstralec za zdaj Britancu v enakem dirkalniku ta konec tedna ne more slediti.

Charles Leclerc je lani dobil dirko v Austinu, letos se zdi Ferrari vse prej kot konkurenčen. Foto: Reuters Lani je v Austinu dvojno zmago dosegel Ferrari, letos se zdi, da rdeči nimajo nobenih možnosti niti za zmagovalni balkon. V drugem delu šprinterskih kvalifikacij sta se Charles Leclerc in Lewis Hamilton komaj prebila v deseterico. Britanec je za vsega šest tisočink prehitel 11. Kimija Antonellija (Mercedes). Bili so skoraj sekundo počasnejši od Norrisa, ki je bil prvi tako v prvem kot drugem delu kvalifikacij. Tudi v zadnjem delu kvalifikacij sta bila Ferrarija skoraj sekundo zadaj, Hamilton si je pridirkal osmo, Leclerc pa šele 10. štartno mesto.

VN ZDA, kvalifikacije za šprintersko dirko:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:32,142

2. Lando Norris (McLaren) +0,071

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,380

4. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,502

5. George Russell (Mercedes) +0,745

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,767

7. Carlos Sainz (Williams) +0,768

8. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,892

9. Alex Albon (Williams) +0,956

10. Charles Leclerc (Ferrari) +0,961



11. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

12. Isack Hadjar (Racing Bulls)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Liam Lawson (Racing Bulls)



16. Oliver Bearman (Haas)

17. Franco Colapinto (Alpine)

18. Juki Cunoda (Red Bull)

19. Esteban ocon (Haas)

20. Gabriel Bortoleto (Sauber)

Gabriel Bortoleto Foto: Reuters Kratke kvalifikacije za šprint so bile izziv za več ekip in dirkačev. Tako sta denimo v prvem delu, ki traja samo 12 minut, prepozno drugi hiter krog začela Juki Cunoda (Red Bull) in Gabriel Bortoleto (Sauber) in tako končala na 18. oziroma 20. mestu.

Šprint bo v soboto na sporedu ob 19. uri po srednjeevropskem času. Zmagovalec bo dobil osem točk. Verstappen bo dirkal že za svojo 13. šprintersko zmago (nihče drug nima več kot dve) Ob 23.00 uri sledijo kvalifikacije za nedeljsko dirko. Ta se bo nato začela ob 21.00. Če isti dirkač dobi obe dirki, lahko torej ta konec tedna odnese kar 33 točk.