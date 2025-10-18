Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
18. 10. 2025,
0.20

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Ferrari Mercedes-AMG F1 Red Bull Racing Max Verstappen McLaren Oscar Piastri Lando Norris VN ZDA Formula 1

Sobota, 18. 10. 2025, 0.20

1 ura, 14 minut

VN ZDA, kvalifikacije za šprintersko dirko

Na šprintu v prvi vrsti Verstappen in Norris, novo razočaranje za Ferrari

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Austin Max Verstappen Red Bull | Max Verstappen je bil najhitrejši na kvalifikacijah za šprint v Austinu. | Foto Reuters

Max Verstappen je bil najhitrejši na kvalifikacijah za šprint v Austinu.

Foto: Reuters

Max Verstappen in Lando Norris bosta sobotno šprintersko dirko formula 1 v Austinu v Teksasu začela iz prve vrste. Na petkovih kvalifikacijah za šprint sta tretji in četrti čas dosegla vodilni v prvenstvu Oscar Piastri in presenetljivo Nico Hülkenberg. Novo razočaranje je doživel Ferrari: Lewis Hamilton osmi, Charles Leclerc samo 10.

Austin Lando Norris McLaren Lewis Hamilton Ferrari
Sportal Edini trening ni dal prave slike, Leclerc celo zadnji

Lando Norris je bil drugi najhitrejši. | Foto: Reuters Lando Norris je bil drugi najhitrejši. Foto: Reuters Pri McLarnu se ne bojijo brez razloga Maxa Verstappna (Red Bull). Sami so dirkalnik že pred časom prenehali razvijati, Red Bull pa je na zadnjih dirkah naredil velik napredek, s pravimi nastavitvami pa štirikratni svetovni prvak vsak konec tedna iz dirkalnika izvleče nekaj dodatnih desetink. In tako je bil na šprinterskih kvalifikacijah najhitrejši, 71 tisočink pred Landom Norrisom (McLaren). Vodilni v skupnem seštevku sezone Oscar Piastri (McLaren) je na tretjem mestu zaostal skoraj štiri desetinke. Avstralec za zdaj Britancu v enakem dirkalniku ta konec tedna ne more slediti.

Charles Leclerc je lani dobil dirko v Austinu, letos se zdi Ferrari vse prej kot konkurenčen. | Foto: Reuters Charles Leclerc je lani dobil dirko v Austinu, letos se zdi Ferrari vse prej kot konkurenčen. Foto: Reuters Lani je v Austinu dvojno zmago dosegel Ferrari, letos se zdi, da rdeči nimajo nobenih možnosti niti za zmagovalni balkon. V drugem delu šprinterskih kvalifikacij sta se Charles Leclerc in Lewis Hamilton komaj prebila v deseterico. Britanec je za vsega šest tisočink prehitel 11. Kimija Antonellija (Mercedes). Bili so skoraj sekundo počasnejši od Norrisa, ki je bil prvi tako v prvem kot drugem delu kvalifikacij. Tudi v zadnjem delu kvalifikacij sta bila Ferrarija skoraj sekundo zadaj, Hamilton si je pridirkal osmo, Leclerc pa šele 10. štartno mesto.

VN ZDA, kvalifikacije za šprintersko dirko:

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:32,142
2. Lando Norris (McLaren) +0,071
3. Oscar Piastri (McLaren) +0,380
4. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,502
5. George Russell (Mercedes) +0,745
6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,767
7. Carlos Sainz (Williams) +0,768
8. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,892
9. Alex Albon (Williams) +0,956
10. Charles Leclerc (Ferrari) +0,961

11. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
12. Isack Hadjar (Racing Bulls)
13. Pierre Gasly (Alpine)
14. Lance Stroll (Aston Martin)
15. Liam Lawson (Racing Bulls)

16. Oliver Bearman (Haas)
17. Franco Colapinto (Alpine)
18. Juki Cunoda (Red Bull)
19. Esteban ocon (Haas)
20. Gabriel Bortoleto (Sauber)

Gabriel Bortoleto | Foto: Reuters Gabriel Bortoleto Foto: Reuters Kratke kvalifikacije za šprint so bile izziv za več ekip in dirkačev. Tako sta denimo v prvem delu, ki traja samo 12 minut, prepozno drugi hiter krog začela Juki Cunoda (Red Bull) in Gabriel Bortoleto (Sauber) in tako končala na 18. oziroma 20. mestu.

Šprint bo v soboto na sporedu ob 19. uri po srednjeevropskem času. Zmagovalec bo dobil osem točk. Verstappen bo dirkal že za svojo 13. šprintersko zmago (nihče drug nima več kot dve) Ob 23.00 uri sledijo kvalifikacije za nedeljsko dirko. Ta se bo nato začela ob 21.00. Če isti dirkač dobi obe dirki, lahko torej ta konec tedna odnese kar 33 točk.

Charles Leclerc
Sportal Leclerc zavrnil govorice
Singapur Zak Brown
Sportal Čeprav se bojijo Verstappna, ohranjajo papaja pravila
George Russell Mercedes
Sportal Russell in Antonelli pri Mercedesu tudi naslednje leto
Ferrari Mercedes-AMG F1 Red Bull Racing Max Verstappen McLaren Oscar Piastri Lando Norris VN ZDA Formula 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.