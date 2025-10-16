Čeprav se bojijo Verstappna, ohranjajo papaja pravila

Čeprav se vse bolj bojijo Maxa Verstappna, ki na zadnjih štirih dirkah ni bil slabši kot četrti, pa v McLarnu ostajajo zvesti svoji filozofiji in še naprej ne bodo imeli ekipnih ukazov oziroma številke ena. Ohranjajo tako imenovana papaja pravila, zatrjuje direktor Zak Brown. Oscarja Piastrija in Landa Norrisa v boju za dirkaško lovoriko loči le 22 točk, Verstappen pa jima je vse bliže. Ta konec tedna sledi VN ZDA v Austinu.

Na prejšnji dirki v Singapurju je zmagal George Russell. Foto: Reuters Po oddani konstruktorski lovoriki se svetovno prvenstvo formule 1 nadaljuje z dvobojem ali pa morda kar z mnogobojem za še bolj zaželeno dirkaško lovoriko. Pred zadnjimi šestimi dirkami ima vodilni Oscar Piastri (McLaren) samo še 22 točk prednosti pred Landom Norrisom (McLaren) in 63 pred Maxom Verstappnom (Red Bull), ki je na prejšnjih štirih dirkah med vsemi osvojil največ točk, saj je bil dvakrat drugi in dvakrat prvi. Nenazadnje pa je teoretično v igri za naslov tudi George Russell (Mercedes), ki je zmagal na prejšnji VN Singapurja in zaostaja 99 točk. Sledijo tri dirke, ki so vselej precej nepredvidljive, Austin v ZDA, Ciudad de Mexico v Mehiki in Interlagos v Braziliji.

Skupni seštevek pred VN ZDA (18/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 336 točk

2. Lando Norris (McLaren) 314

3. Max Verstappen (Red Bull) 273

4. George Russell (Mercedes) 237

5. Charles Leclerc (Ferrari) 173

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8. Alexander Albon (Williams) 70

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10. Nico Hülkenberg (Sauber) 37



1. McLaren Mercedes* 650

2. Mercedes 325

3. Ferrari 300

4. Red Bull Honda 290

5. Williams Mercedes 102

6. Racing Bulls Honda 72



*Konstruktorski svetovni prvaki.

V Singapurju sta Norris in Piastri potrdila konstruktorsko lovoriko za McLaren. Foto: Guliverimage McLaren na zadnjih treh dirkah ni zmagal. Angleška ekipa je ustavila razvoj letošnjega dirkalnika, predvsem Red Bull in Mercedes sta se ji približala. "Raje bi videli, da bi se odločalo samo med našima dvema dirkačema, a je Max še vedno resno v igri za naslov," se štirikratnega prvaka boji direktor McLarnove ekipe Zak Brown. Ostali bodo osredotočeni in ohranili tako imenovane "papaya rules", torej papaja pravila, kar pomeni, da nimajo številke ena v ekipi, da nikogar ne favorizirajo, da Piastri in Norris lahko dirkata drug proti drugemu, samo toliko morata paziti, da ne trčita in odstopita. "Še naprej bomo delali, kar delamo. Naša strategija se zdaj, ko imamo konstruktorski naslov, ne bo spremenila. Tukaj smo, da zmagujemo dirke in osvojimo še dirkaški naslov."

Nekaj manjših trenj med dirkačema McLarna je sicer letos že bilo. V Kanadi je Norris zadel v Piastrijev dirkalnik, a sam ostal brez točk. V Avstriji so manjkali milimetri, da ne bi Avstralec zadel v Britanca. Nazadnje pa je v Singapurju Norris v prvem zavoju prehitel Piastrija, tudi z manjšim dotikom. Ne ekipa ne komisarji niso ukrepali, češ da je šlo za običajno dirkanje. Vodilni v prvenstvu sicer ni bil najbolj navdušen. Morda se je tu videlo, da čeprav pri McLarnu govorijo, da nimajo številke ena, vendarle bolj želijo, da bi prvak postal Britanec. Se pa v McLarnu zavedajo, da letos morajo osvojiti še dirkaški naslov, saj bo sezona 2026 z novo generacijo dirkalnikov negotova.

Zadnjih šest zmagovalcev VN ZDA v Austinu:



2024 – Charles Leclerc (Ferrari)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Sebastian Vettel (FerrarI)

2018 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2017 – Kimi Räikkönen (Ferrari)

Max Verstappen je v Austinu v zadnjih treh letih zmagal dvakrat. Foto: Guliverimage Ta konec tedna bodo v Austinu v Teksasu dirkali trinajstič. S petimi zmagami je na tem dirkališču najuspešnejši Lewis Hamilton, a mu je nazadnje uspelo leta 2017. Lani je zmagal Charles Leclerc (Ferrari), ki letos še naprej nima zmage. Zmage sta ob McLarnu (12) dosegla samo Red Bull (štiri Verstappen) in Mercedes (dvakrat Russell). Edina res svetla točka Ferrarijeve sezone je bila zmaga Hamiltona na šprintu na samem začetku leta na Kitajskem. Šprint, četrti od šestih letos, je na sporedu tudi ta konec tedna. Za sobotne točke od osem do ena za prvih osem mest bodo potem dirkali še v Braziliji in Katarju.

Časovnica VN ZDA:



Petek, 17. oktober

19.30 prosti trening

23.30 kvalifikacije za šprint



Sobota, 18. oktober

19.00 šprint

23.00 kvalifikacije



Nedelja, 19. oktober

21.00 dirka