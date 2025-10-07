Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Torek,
7. 10. 2025,
20.00

35 minut

Mercedes-AMG F1 VN Singapurja Lewis Hamilton George Russell

Torek, 7. 10. 2025, 20.00

35 minut

Zmagovalec VN Singapurja

George Russell po zmagi poustvaril ikonično fotografijo Lewisa Hamiltona

M. P.

Singapur George Russell | George Russell je poustvaril fotografijo Lewisa Hamiltona iz sezone 2018. | Foto Guliverimage

George Russell je poustvaril fotografijo Lewisa Hamiltona iz sezone 2018.

Foto: Guliverimage

Britanski dirkač George Russell je v Singapurju dosegel svojo peto zmago v formuli 1. Da si jo bo zapomnil za večno, je poziral pred fotografskimi objektivi tako kot pred sedmimi leti ob zmagi na tej stezi njegov vzornik in nekdanji ekipni kolega Lewis Hamilton.

Zmaga v Singapurju mu je veliko pomenila. | Foto: Reuters Zmaga v Singapurju mu je veliko pomenila. Foto: Reuters Pred začetkom velike nagrade Singapurja ga ni nihče pričakoval na najvišji stopnički zmagovalnega balkona, a je 27-letni George Russell (Mercedes) navdušil že z izjemnim kvalifikacijskim krogom, dirko pa nato dobil z vodstvom od štarta do cilja. Tako je postal še šesti zmagovalec nočne dirke v SIngapurju v zadnjih šestih letih. Je pa na tej dirki kar 11-krat zmagal dirkač, ki je bil na prvem štartnem mestu 816 dirk). 

Britanski dirkač, ki v formuli 1 dirka od sezone 2019, v Singapurju še ni bil na zmagovalnem balkonu. Zdaj si je tu pridirkal peto zmago v kraljici avtomotošporta, drugo letos (po Montrealu) in že osme stopničke v tej sezoni. S tem je že izenačil s svojo najboljšo sezono doslej (2022). Ko je leta 2018 tu zmagal Lewis Hamilton, je bil takrat 20-letni Russell še rezervni voznik Mercedesove ekipe. Želel si je, da bi tudi sam nekega dne zmagoval kot 13 let starejši rojak, ki je takrat imel že štiri svetovne lovorike. 

Leta 2018 je v Singapurju z Mercedesom zmagal Hamilton

Lewis Hamilton je Singapur osvojil leta 2018. | Foto: Guliverimage Lewis Hamilton je Singapur osvojil leta 2018. Foto: Guliverimage Po tisti dirki je nastala ikonična fotografija s Hamiltonom, ki je po turško sedel na asfaltu in imel ob sebi pokal za zmago. "Leta 2018 sem bil tukaj z Mercedesom in gledal, kako je Lewis dosegel nor 'pole' in zmago. Sedem let pozneje je zdaj tukaj poseben trenutek zame, da sem zmagal in proslavil s svojo ekipo." Fotografom pa je poziral na enak način kot Hamilton pred sedmimi leti. Poustvarili so ikonično fotografijo. Čeprav sta zdaj tekmeca, Lewis ostaja njegov vzornik.

Četrti v prvenstvu, a še kar brez nove pogodbe

George Russell je dosegel drugo zmago sezone. | Foto: Reuters George Russell je dosegel drugo zmago sezone. Foto: Reuters Russell je z 237 točkami četrti v dirkaškem seštevku. Teoretično je še celo v borbi za naslov svetovnega prvaka, saj za vodilnim Oscarjam Piastrijem, ki je bil v Singapurju četrti, zaostaja samo še 99 točk. Mercedes je zdaj s 27 točkami prednosti pred Ferrarijem in še osmimi več pred Red Bullom v najboljšem položaju za končno drugo mesto med konstruktorji. In tako se zdi precej nenavadno, da Russell še kar ni podaljšal pogodbe. "Kar se tiče pogodbe, si je za dobre stvari treba vzeti čas," je na to temo v Singapurju dejal šef in solastnik ekipe Toto Wolff. "Gre za malenkosti, ne pogovarjamo se več o velikih stvareh. Podaljšanje bomo oznanili pravočasno," je še dejal za nemški Sky.

