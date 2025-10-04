Še na tretji veliki nagradi zapored utegne večji del letošnje sezone dominantna ekipa McLaren ostati v senci tekmecev. Na kvalifikacijah v Singapurju je bil najhitrejši George Russell, v prvi vrsti pa bo v nedeljo ob 14.00 ob njem še zmagovalec prejšnjih dveh dirk Max Verstappen. Oscar Piastri in Lando Norris sta dosegla šele tretji in peti čas.

Oscar Piastri se je zadovoljil s tretjim mestom. Foto: Reuters George Russell (Mercedes) je osvojil svoji sedmi najboljši štartni položaj v kraljici avtomotošporta. Uspelo mu je celo z dotikom ob zid! Kako hiter in agresiven je bil prvi kvalifikacijski krog v zadnjem delu kvalifikacij britanskega dirkača, ki bo skušal doseči drugo zmago sezone (po Montrealu) in peto v formuli 1! V drugem hitrem krogu je bil še sedem tisočink hitrejši, medtem ko ostali favoriti svojega časa niso izboljšali. Že pred treningi so iz garaže srebrne puščice prihajale informacije, da bi ta ulična steza lahko ustrezala njihovemu dirkalniku. Visoko je bil tudi mladi novinec Kimi Antonelli, na četrtem mestu. Z napako v zadnjem hitrem krogu je bil drugi Max Verstappen (Red Bull), ki je zaostal slabi dve desetinki. Tretjeuvrščeni Oscar Piastri (McLaren) je zaostal skoraj štiri desetinki, a dejal, da s svojim dirkalnikom tokrat ne bi mogel doseči veliko več.

George Russell je drugič v sezoni osvojil "pole position", v nedeljo ob 14. uri bo skušal še drugič zmagati. Foto: Reuters

Carlos Sainz ni ponovil dosežka iz Bakuja. Foto: Reuters Več so v Singapurju pričakovali pri Ferrariju, Lewis Hamilton in Charles Leclerc sta bila z več kot pol sekunde zaostanka šele šesti in sedmi. Novo razočaranje tudi za drugega voznika Red Bullove ekipe, kot zadnji, 15. je Juki Cunoda izpadel v drugem delu kvalifikacij. Brez deseterice sta ostala tudi oba voznika ekipe Williams, potem ko je Carlos Sainz pred 14 dnevi na VN Azerbajdžana osvojil tretje mesto in bil na kvalifikacijah drugi. Liam Lawson (Racing Bulls), ki je razbil svoj dirkalnik na tretjem treningu, a so ga mehaniki uspeli v vsega treh urah popraviti, je končal na 14. mestu.

VN Singapurja, kvalifikacije:



1. George Russell (Mercedes) 1:29,158

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,182

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,368

4. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,379

5. Lando Norris (McLaren) +0,428

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,530

7. Charles Leclerc (Ferrari) +0,626

8. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,688

9. Oliver Bearman (Haas) +0,710

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,797



11. Nico Hülkenberg (Sauber)

12. Alex Albon (Williams)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Juki Cunoda (Red Bull)



16. Gabriel Bortoleto (Sauber)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Franco Colapinto (Alpine)

19. Esteban ocon (Haas)

20. Pierre Gasly (Alpine)

V tretjem treningu prvih pet v manj kot desetinki

Max Verstappen je dobil tretji prosti trening. Foto: Reuters Kako so dirkači vsaj treh ekip izenačeni, smo dobili potrditev na tretjem prostem treningu, ko je bilo prvih pet v razmaku manj kot desetinko: Verstappen, Piastri, Russell, Antonelli in Norris. Za razliko od Red Bulla, McLarna in Mercedesa je bil trening manj obetaven za Ferrari, saj sta Hamilton in Leclerc na osmem oziroma desetem mestu zaostala štiri oziroma pet desetink. V petek je bil na treningih najhitrejši Piastri. Vodilni v prvenstvu se želi po prvi sezonski ničli, ki jo je doživel pred dvema tednoma v Bakuju, vrniti na staro pot.

Dirka, 18. v letošnjem svetovnem prvenstvu, bo v nedeljo ob 14. uri.