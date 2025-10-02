Svetovno prvenstvo formule 1 se nadaljuje v Singapurju, kjer ima McLaren drugo priložnost, da potrdi drugi zaporedni naslov konstruktorskega prvaka. A zadnji dve dirki papaja oranžni niso dobili, zmagal je Max Verstappen (Red Bull). Kar pa je pred 18. dirko sezone najbolj zanimivo: singapurska velika nagrada je edina od 24 na letošnjem koledarju, ki je štirikratni svetovni prvak še nikdar ni osvojil.

Max Verstappen boljši kot drugi v Singapurju še ni bil. Foto: Reuters Max Verstappen ima v formuli 1 štiri svetovne lovorike in 67 zmag, od tega je štirikrat zmagal letos, ko Red Bull ni več šampionski dirkalnik kot v prejšnjih štirih sezonah. Zmagal je na 26 različnih dirkališčih, od 24 z letošnjega koledarja je brez zmage samo še v Singapurju. Pa je na tej ulični stezi dirkal že osemkrat. Tu ni zmagal niti v sezoni 2023, ko je dobil rekordnih 19 od 22 dirk. Takrat je bil pod lučmi te bogate žepne državice peti. "Lahko bi rekli, da imam s to proge še neporavnane račune." Najboljši je bil drugi, dvakrat. Ob singapurski ulični stezi nima zmage še iz Sočija (sedem nastopov), Istanbula (dva nastopa), Portimaa (dve dirki v času covida), Mugella (ena dirka v času covida) in Nürburgringa (ena dirka v času covida), ki jih trenutno ni na koledarju.

Edina zmaga Red Bulla v Singapurju v zadnjih 11 letih – Sergio Perez leta 2022 Foto: Reuters Pravzaprav tudi Red Bullova ekipa iz Singapurja nima veliko uspehov, na dosedanjih 15 dirkah je zmagala samo štirikrat. Trikrat je bil z njimi na najvišji stopnički Sebastian Vettel, a to je bilo že med letoma 2011 in 2013. V zadnjih 11 letih pa je tu z Red Bullom zmagal samo še Sergio Perez (2022). S petimi zmagami je na tem dirkališču najuspešnejši Vettel (dve še s Ferrarijem), s štirimi mu sledi Lewis Hamilton, več kot enkrat pa je zmagal samo še Fernando Alonso.

"Je resen tekmec za prvaka"

Lando Norris Foto: Reuters Verstappen je sam pred poletjem dejal, da letos ne bo zmagal nobene dirke več, in odpisal peti naslov. A njega se res ne sme nikoli odpisati. "Je resen tekmec za prvaka," se ga še boji lanski podprvak Lando Norris. "Mi še vedno prihajamo na vsako dirko z jasnim ciljem, da zmagamo, da dominiramo, da kažemo formo, ki smo jo večji del sezone. A na tej stezi sta bil Mercedes in Ferrari že zelo dobra, na prejšnjih dirkah je bil tudi Red Bull. Še posebej na Verstappna velja ta konec resno računati," je dejal drugouvrščeni v prvestvu.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Singapurja:



2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Carlos Sainz (Ferrari)

2022 – Sergio Perez (Red Bull)

2019 – Sebastian Vettel (FerrarI)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)



Časovnica VN Singapurja:



Petek, 3. oktober

11.30 prvi trening

15.00 drugi trening



Sobota, 4 oktober

11.30 tretji trening

15.00 kvalifikacije



Nedelja, 5. oktober

14.00 dirka

Baku najslabši za McLaren, v Singapurju bi vendarle morali potrditi deseto konstruktorsko lovoriko

Oscar Piastri je v Bakuju prvič letos ostal brez uvrstitve in točk. Foto: Guliverimage Verstappen se je po zmagah na zadnjih dveh dirkah (Monza in Baku) vsaj teoretično vrnil v bitko za naslov prvaka med vozniki. Zaostanek za vodilnim Oscarjem Piastrijem (McLaren) je zmanjšal na sicer še vedno visokih 69 točk. Nedavna VN Azerbajdžana je bila najslabša dirka v sezoni za McLaren, saj so osvojili vsega šest točk – in tako še niso potrdili naslova konstruktorskega prvaka. V tem seštevku imajo tolikšno prednost, da je res ne morejo zapraviti. Letos so bili res dominantni: imajo 12 zmag (na dosedanjih 17 dirkah), na sedmih dirkah celo dvojno.

Imajo 333 točk prednosti pred Mercedesom in 337 pred Ferrarijem, ki jih teoretično še lahko prehitita, četrti Red Bull pa tudi to ne več. Na preostalih sedmih dirkah in treh šprintih je na voljo še 346 točk. Deseta konstruktorska lovorika bi torej morala biti McLarnova že to nedeljo. V teoriji potrebujejo samo še 13 točk. Scenarijev je sicer veliko, a denimo v primeru, če McLarna ne osvojita niti ene točke, bi moral biti Mercedesov dvojec na zmagovalnem balkonu, da bi odločitev prestavil še za dva tedna v Austin.

Skupni seštevek pred VN Singapurja (17/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 324 točk

2. Lando Norris (McLaren) 299

3. Max Verstappen (Red Bull) 255

4. George Russell (Mercedes) 212

5. Charles Leclerc (Ferrari) 165

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8. Alexander Albon (Williams) 70

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10. Nico Hülkenberg (Sauber) 37



1. McLaren Mercedes 623

2. Mercedes 290

3. Ferrari 286

4. Red Bull Honda 272

5. Williams Mercedes 101

6. Racing Bulls Honda 72