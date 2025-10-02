Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
2. 10. 2025,
14.00

Osveženo pred

8 minut

George Russell VN Singapurja Formula 1

Četrtek, 2. 10. 2025, 14.00

8 minut

VN Singapurja

Vozniki formule 1 v Singapurju s hladilnimi jopiči

Avtor:
STA

Formula 1, hladilni jopič | V Singapurju bo zelo vroče. | Foto Guliverimage

V Singapurju bo zelo vroče.

Foto: Guliverimage

V Singapurju so razglasili alarm za vročinsko nevarnost, ki naj bi konec tedna ovirala tudi voznike formule 1. Zato so se organizatorji odločili, da tekmovalcem dovolijo uporabljati posebne hladilne jopiče, ki bodo pomagali uravnavati temperaturo v kabini.

Jopiči imajo cevi za hladilno tekočino, povezane s črpalkami in toplotnim izmenjevalnikom, zaradi česar so v že tako utesnjeni kabini zelo neprijetni za nositi. Zato nošenje jopičev ne bo obvezno, bodo pa morali tisti, ki se za njih ne bodo odločili, za 0,5 kilograma dodatno otežiti svoje dirkalnike, da ne bodo imeli prednosti pred tistimi, ki jih bodo nosili. Vsak kilogram prihranjene teže lahko pomeni desetinko sekunde slabši časa kroga.

"Po prejemu napovedi uradne vremenske službe, ki napoveduje, da bo toplotni indeks med dirko višji od 31 stopinj Celzija in so zato razglasili vročinsko nevarnost, smo se odločili, da dovolimo uporabo jopičev," je dejal direktor dirke Rui Marques. Nočna dirka na singapurskem dirkališču Marina Bay Street Circuit je ena fizično najbolj zahtevnih dirk formule 1, po kateri vozniki zaradi ekstremne vročine in vlažnosti med njo izgubijo tudi tri kilograme.

Sistem hladilnih brezrokavnikov je bil razvit po veliki nagradi Katarja leta 2023, kjer je več voznikov potrebovalo zdravniško pomoč, potem ko so trpeli zaradi vročine. George Russell (Mercedes) je hladilni brezrokavnik preizkusil na letošnji veliki nagradi Bahrajna in ga pohvalil. "Seveda je vedno prostor za izboljšave," je takrat dejal voznik Mercedesa in dodal: "Želel sem ga preizkusiti. Zaenkrat je vse v redu in pomaga."

George Russell VN Singapurja Formula 1
