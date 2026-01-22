Danes bodo odigrane tekme predzadnjega kroga ligaškega dela lige Europa. Predstavilo se bo kar nekaj slovenskih legionarjev. Miha Zajc, ki navdušuje v Zagrebu in je prejel nagrado za najboljšega igralca hrvaškega prvenstva v decembru, bo nujne točke za napredovanje z Dinamom iskal proti romunskemu FCSB. Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom se mudi na Švedskem, Panathinaikos z Adamom Gnezdo Čerinom gostuje v Budimpešti, Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat pa sta se z graškim Sturmom odpravila v Rotterdam.

Po ligi prvakov bodo tekme sedmega kroga ligaškega dela odigrali še v evropski ligi. Najbližje Sloveniji se bo igralo v Zagrebu, kjer se bosta na dotrajanem Maksimirju zvečer udarila Dinamo Zagreb in FCSB, svojevrstni naslednik nekoč slovite Steaue. Pri gostiteljih veliko pričakujejo od 31-letnega dirigenta zvezne vrste Mihe Zajca. Izkušeni Slovenec je v izjemni formi. Z Dinamom je postal jesenski prvak na Hrvaškem, izbran pa je bil za najboljšega igralca prvenstva v decembru.

Titulu Favbet MVP igrača mjeseca za prosinac osvojio je Miha Zajc! 💙



S obzirom na to da u siječnju nema domaćih SHNL utakmica, ovoga puta nije bilo mogućnosti da nagradu uruči jedan od naših pratitelja, kako je to inače praksa. Zato smo nagradu Mihi uručili mi 🏆



Čestitamo… pic.twitter.com/lolhapimu0 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) January 21, 2026

Ni izključena možnost, da bi se lahko Primorec po prihodu Boštjana Cesarja vrnil v slovensko izbrano vrsto. Novopečeni selektor sporoča, da bodo vsakemu igralcu, ki bo v formi in si bo zaslužil vpoklic, odprta vrata reprezentance. Cesar je v sredo dejal, da se z Zajcem še ni slišal, je pa pohvalil njegove predstave v dresu zagrebškega kluba, katerega barve je pred davnimi leti branil tudi sam. Zajca v Zagrebu, kjer sodeluje tudi z rojakom Sandrom Bloudkom, pomočnikom glavnega trenerja, obožujejo. Zaupali so mu tudi veliko čast, saj je ob odsotnosti Josipa Mišića že nosil kapetanski trak.

Čerin proti klubu, ki je kupil najboljšega strelca 1. SNL

Adam Gnezda Čerin je eden izmed številnih reprezentantov, ki je v karieri pridobival bogate izkušnje tudi v dresu Domžal. Foto: Guliverimage Izmed klubov, v katerih nastopajo tudi slovenski nogometaši, je na lestvici pred sedmim krogom najvišje Panathinaikos. Grški velikan, pri katerem se dokazuje Adam Gnezda Čerin, eden izmed številnih slovenskih reprezentantov, ki ga je zelo prizadel propad NK Domžale, je na 15. mestu. V Grčiji mu ne cvetijo rožice, z zadnjim porazom proti atenskemu AEK (0:4) je razburil navijače, za prvim mestom pa v prvenstvu ob tekmi manj zaostaja kar 16 točk.

V Evropi mu gre bolje, danes bo gostoval na Madžarskem pri Ferencvarošu, kjer bo lahko najboljši strelec konferenčne lige in 1. SNL Franko Kovačević nastop novopečenih soigralcev spremljal le s tribun, saj zaradi nastopov za Celje v ligaškem delu konferenčne lige še ne sme zaigrati za madžarskega prvaka v Evropi.

Elšnik ima zaključno žogico za evropsko pomlad

Crvena zvezda v sedmi krog vstopa kot 17. najboljša ekipa evropske lige. Foto: Guliverimage V dobrem položaju za evropsko pomlad je tudi Crvena zvezda. Beograjski velikan danes gostuje na Švedskem pri Malmu, ki je do zdaj osvojil le eno točko. V Skandinaviji v teh dneh poteka tudi evropsko prvenstvo v rokometu, rdeče-beli, pri katerih ima Timi Max Elšnik pomembno vlogo, pa bi si lahko z novo zmago že zagotovili nastop v izločilnem delu. Crveno zvezdo bo prvič v tej sezoni vodil povratnik Dejan Stanković.

Avstrijski prvak Sturm Gradec se bo le stežka uvrstil med najboljših 24. Danes ga čaka zahtevna naloga, saj bo gostoval v Rotterdamu proti Feyenoordu. Tako Tomi Horvat, ki se po koncu sezone seli v Anglijo, kot tudi Jon Gorenc Stanković bi lahko zaigrala od prve minute.

Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat se bosta potegovala za točke na Nizozemskem. Foto: Reuters

Po šestih krogih so v ligi Europa najboljši Lyon, Midtjylland in Aston Villa. Vsi so zbrali 15 točk. Štirje udeleženci še nikoli niso izgubili. To so Betis, Freiburg, Ferencvaroš in Viktoria Plzen, presenetljivo slabo pa gre francoskemu prvoligašu iz Nice, ki je nanizal kar šest porazov, tako da je že ostal brez možnosti za evropsko pomlad.

Liga Europa, ligaški del (7. krog):

Četrtek, 22. januar:

Lestvica:

