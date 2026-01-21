Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Sreda,
21. 1. 2026,
17.08

Prva liga Telemach 1. SNL NK Domžale NK Radomlje Matjaž Marinšek

Sreda, 21. 1. 2026, 17.08

1 ura

Ganljiva poteza Radomljanov! Plemeniti sosedi rešili podmladek NK Domžale.

R. P.

Matjaž Marinšek Radomlje | Predsednik NK Radomlje Matjaž Marinšek se je zavzel za pomoč mlajšim selekcijam NK Domžale, ki bodo tako lahko še naprej trenirale in nadaljevale tekmovalno sezono. | Foto Vid Ponikvar

Predsednik NK Radomlje Matjaž Marinšek se je zavzel za pomoč mlajšim selekcijam NK Domžale, ki bodo tako lahko še naprej trenirale in nadaljevale tekmovalno sezono.

Foto: Vid Ponikvar

Žalostna zgodba NK Domžale, ki se poslavlja s slovenskega nogometnega zemljevida, postavlja ogromno vprašanj. Članska ekipa je razpuščena, (naj)mlajše selekcije pa bodo na srečo lahko nadaljevale z delom. Predsednik mlinarjev Matjaž Marinšek je pojasnil, kako bodo Radomljani priskočili na pomoč Domžalam.

Domžale Prvak 2007
Sportal Nekdaj ponos, danes velika sramota Slovenije

Da se bo v mestu ob Kamniški Bistrici kljub klavrnem propadu domžalskega kluba še naprej igral prvoligaški nogomet, je zaslužen NK Radomlje. Sosedi zaradi neustreznosti svojega stadiona domače tekme v 1. SNL že vrsto let igrajo v Domžalah. Za razliko od rumene družine bodo nadaljevali s sezono.

V sredo so mlinarji na pripravljalni tekmi v Čatežu remizirali proti graškemu Gaku (1:1), predsednik kluba Matjaž Marinšek pa je isti dan sporočil veselo novico, ki je navdušila slovensko nogometno javnost, zagotovo pa najbolj ganila (naj)mlajše v domžalskem klubu, saj bodo lahko nadaljevali z delom in še naprej trenirali nogomet. Za to se lahko zahvalijo Radomljanom, ki so pokazali veliko srce in v najtežjih trenutkih priskočili na pomoč obubožanim sosedom.

Mlinarji ustanovili podružnico v Domžalah   

"V NK Radomlje smo sprejeli odločitev, da v Domžalah ustanovimo podružnico naše nogometne šole in otrokom, ki danes trenirajo nogomet v NK Domžale, omogočimo, da nadaljujejo s treniranjem in igranjem tudi v spomladanskem delu prvenstva," je v sporočilu za javnost zapisal prvi mož NK Radomlje in dodal, kako imajo podporo gospe županje in Občine Domžale. "Verjamemo, da je ta odločitev predvsem v korist nogometa in otrok, ki jim nogomet pomeni največ. Verjamemo, da bomo dosegli ustrezen dogovor tudi z MNZ Ljubljana in NZS in našli rešitev za nadaljevanje tekmovanja," iščejo rešitev, ki bi mlajših selekcijah domžalskega kluba omogočila nadaljevanje sezone na zelenicah.

Da se bo v Domžalah igral prvoligaški nogomet tudi v prihodnjih mesecih, so zaslužni nogometaši NK Radomlje. | Foto: Aleš Fevžer Da se bo v Domžalah igral prvoligaški nogomet tudi v prihodnjih mesecih, so zaslužni nogometaši NK Radomlje. Foto: Aleš Fevžer

Radomljani so poskrbeli za marsikaj. Trenerjem in igralcem NK Domžale od nogometnih vrtcev, ki se izvajajo v osnovnih šolah in do vključno selekcije U-14, bodo omogočili uporabo igrišč v športnem parku v Domžalah in nemoteno igranje v ligah in na turnirjih, na katerih so prijavljeni. "NK Radomlje bo tudi prevzel odgovornost za redna plačila trenerjem in pokrivanje vseh tekočih obveznosti, ki bodo delovale pod našim okriljem od 1. februarja 2026 do konca sezone," bodo segli v žep. Dokončno sestavo ekip po selekcijah in trenersko ekipo bodo oblikovali na osnovi razgovorov z vsemi deležniki v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do konca meseca januarja.

"Ker verjamemo v način dela in vrednote NK Radomlje, smo prepričani, da bomo tudi v nadaljevanju (v sezonah, ki prihajajo) razvili najustreznejšo obliko sodelovanja med partnerskimi klubi in zgradili piramido, ki bo vsakemu otroku omogočala najboljše pogoje in pravo konkurenco za njihov nadaljnji razvoj in uživanje v najlepši igri na svetu," je poudaril prvi mož mlinarjev Matjaž Marinšek, ki je s tem ukrepom zagotovo polepšal življenje in prihodnost številnim mladim nogometnim zanesenjakom v Domžalah in njeni okolici.

Prva liga Telemach 1. SNL NK Domžale NK Radomlje Matjaž Marinšek
